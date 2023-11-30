В Подмосковье завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Фото: Константин Семенец
В Московской области прошёл второй, финальный день VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей. Мероприятие организовали на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
Форум проходил в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами съезда выступила Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ. Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Подмосковья Наталья Санина рассказала о главных темах конференции.
Терапевт подчеркнула важность изучения витаминов, таргетной терапии и терапии сложных заболеваний. По её словам, такие съёзды необходимы медикам, чтобы оставаться в курсе последних тенденций.
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«Сегодня прозвучали доклады. Относительно новых подходов при лечении орфанных заболеваний, была секция по организации здравоохранения. Интересно было услышать про новые взаимодействия между микробиотой и назначение препаратов, которые, допустим, лечат острый артрит и одновременно флору кишечника», — отметила Санина.
«На съезде хотелось показать, как и какие новые подходы предлагаются при лечении пациентов. И это важно, когда форум приносит не обычную лекцию, а что-то конкретное по лечению, диагностике заболеваний», — добавила врач, добавив, что терапевтам Московской области предоставляется доступ к лекциям на месяц.В рамках форума специалисты также обсудили новые вызовы в области стоматологии, профилактике онкогинекологических заболеваний у женщин, современные подходы и новые практики в лечении пациентов с эндокринными заболеваниями.
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Екатерина Шмакова