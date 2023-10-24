В Подмосковье завершилась реконструкция реабилитационного центра «Ясенки»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Центр открылся в 2007-м году <…> и с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята. Они просили построить и бассейн, поскольку вода очень помогает в восстановлении. Работы идут полным ходом – сдадим его в конце следующего года. Кроме основной чаши, тут предусмотрены гидромассажная чаша, специальное устройство для спуска или подъема в бассейн, акватренажеры, водная беговая дорожа, брусья для бассейна<…>», -подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Кроме этого, в центре реабилитации обновили оборудование. В «Ясенках» появились стабилоплатформа, которая позволяет проводить полный цикл реабилитации, мультимедийный комплекс «Девирта» с технологиями виртуальной реальности и имитатор ходьбы.
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