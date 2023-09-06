В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей

У женщин самым распространенным новообразованием является рак молочной железы, поэтому для удобства женщин старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию. Благодаря данным мерам, более 70% случаев новообразований в области молочных желез выявляют на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Маммография позволяет на ранней стадии выявить различные патологии молочных желёз – кисты, новообразования, а также онкологию. С начала года возможностью самостоятельно записаться на исследование воспользовались более 10 тыс. женщин. У 662 из них по результатам диагностики были обнаружены отклонения, а в 35 случаях – выявлен рак груди. Все пациентки направлены на лечение», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы записаться на осмотр к маммологу самостоятельно по номеру 122 или через портал Госуслуги, необходимо: быть в возрасте 40+, быть прикрепленной к поликлинике.

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