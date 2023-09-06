В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей

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Передвижные комплексы сделают более доступной качественную диагностику для жителей отдалённых территорий. Благодаря наличию флюорографа во время выезда медик сможет обследовать органы дыхания. Пациенту для этого уже не придётся ехать в поликлинику.
«С начала года наши больницы получили уже четыре мобильных ФАПа. А всего в этом году планируем поставить 13 таких комплексов почти на 300 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт на базе грузового автомобиля оснащён всем необходимым оборудованием. В комплекте – флюорограф, электрокардиограф, рентгенодиагностическая передвижная лаборатория, прибор для оценки функционального состояния органов дыхания, ростомер и напольные весы.
После постановки на учёт комплексы будут введены в работу. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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