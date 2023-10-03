В подмосковные больницы в этом году поступило более 130 аппаратов УЗИ.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяется в различных случаях: будь то ведение беременности, диагностика заболеваний или контроль лечения. В прошлом году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ», – сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Также, Светлана Стригункова отметила. что до конца года больницы получат ещё больше 170 аппаратов для ультразвуковой диагностики. Для оснащения больниц современным оборудованием из бюджета региона было выделено более 1 миллиарда рублей.
Читайте также:
В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф.
В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз.
Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы.