В подмосковных детских поликлиниках открылись кабинеты доврачебной проверки зрения

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области для повышения доступности медицинской помощи детскому населению в поликлиниках региона открыли кабинеты доврачебной проверки зрения, где медицинский специалист проведет диагностику и при необходимости направит на более углублённое исследование у офтальмолога.
«Для того, чтобы проверить остроту зрения нет необходимости записываться на прием к врачу-офтальмологу. Достаточно посетить медицинского специалиста в кабинете доврачебной проверки зрения. Конечно, при подозрении на патологию пациент будет направлен на осмотр к врачу-офтальмологу», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.Елена Зинатулина отметила, что в кабинет доврачебной проверки зрения записываются для плановой проверки зрения, а если у человека наблюдается острая патология, то необходимо обращаться сразу в кабинет неотложной помощи.
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