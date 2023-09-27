В подмосковных детских поликлиниках открылись кабинеты доврачебной проверки зрения

В Люберцах реаниматологи спасли пациента, который не мог самостоятельно дышать. Мужчину 39 лет в крайне-тяжелом состоянии доставили на скорой в стационар № 3 Люберецкой областной больницы в посёлке Красково. Так как больной задыхался, его сразу подняли в реанимацию, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани в результате тяжелой пневмонии — почти 90%.