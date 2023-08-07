В подмосковных парках в выходные проверили здоровье ещё более 500 человек

Фото: Минздрав МО
Жители Подмосковья в минувшие выходные проверили своё здоровье в 25 парках. Такой возможностью воспользовались ещё более 500 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других городских округах. Медицинские специалисты будут работать в парках Подмосковья всё лето каждые выходные.
Ранее в министерстве сообщали, что в ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, другие анализы.
Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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Ранее в министерстве сообщали, что в ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, другие анализы.
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Лора Луганская