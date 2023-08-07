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В подмосковных парках в выходные проверили здоровье ещё более 500 человек

07 августа 2023, 14:14

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья в минувшие выходные проверили своё здоровье в 25 парках. Такой возможностью воспользовались ещё более 500 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других городских округах. Медицинские специалисты будут работать в парках Подмосковья всё лето каждые выходные.

Ранее в министерстве сообщали, что в ходе осмотра пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови, другие анализы.


Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Профессор Воробьёв: «Все травы настолько же полезны, насколько смертельно опасны»
07 августа 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/TatianaNurieva

Глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв заявил, что при приготовлении трав надо очень хорошо знать и понимать их действие.
«Дело в том, что все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причём никто из нас точно не знает, что опасно, а что не опасно. Так, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят», — пояснил в беседе с «Царьградом» Воробьёв.

Тот же борщевик, по словам специалиста, становится ядовитым при воздействии световых лучей, провоцируя ожоги при воздействии солнца на поражённые участки кожи.
Воробьёв отметил, при самолечении необходимо хорошо знать, что можно и что нельзя принимать. Кроме того, сегодня сборы трав продаются в аптеках, поэтому необходимые растения можно без труда подобрать вместе со специалистом подобрать подходящий.

До этого телеведущая Елена Ханга раскрыла рецепт экзотического супа, который назвала танзанийским. Как передают «Дни.ру», в составе блюда есть алкоголь, поэтому его чрезмерное употребление вредит здоровью. Однако отмечается, что для приготовления пищи алкоголя используется немного.

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#сельское хозяйство
#растения
#здоровье
#питание
#врач
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В Лиге защиты пациентов выступили против запрета УЗИ без направления врача
В Лиге защиты пациентов объяснили запрет Верховного суда проходить УЗИ без направления врача
07 августа 2023, 12:40

Фото: IStock/zilli

Россиянка пожаловалась на отказ в проведении ультразвукового исследования (УЗИ) в частном учреждении без направления специалиста. Однако Верховный суд принял другую сторону и не разрешил россиянам проходить УЗИ без направления врача.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью «Радио 1» со ссылкой на закон напомнил, что направление к специалисту, в частности, к специалисту функциональной диагностики действительно можно получить только по назначению врача. Это требование распространяется как на государственные учреждения, так и на платные. Однако он подчеркнул, что такая система имеет ряд минусов.
 
«Есть ситуации, когда пациент лучше врача знает, что с ним происходит, знает, что ему надо УЗИ делать, и не всегда в таком случае нужно направление врача, это обременительная процедура. Ведь даже в Москве это не просто. Вы сначала должны приехать в одну поликлинику, но так как УЗИ в ней нет, через какое-то время вы должны поехать в другую поликлинику, где есть это УЗИ. А запись, например, расписана на две недели», — сказал Александр Саверский.
Собеседник отметил, что в некоторых клиниках можно не брать направление у терапевта, если оно было выдано ранее. Однако есть учреждения, которые требуют обращаться к первичному врачу каждый раз. Саверский уверен, такая бюрократия — это результат нехватки врачей и желания медиков заработать на пациентах. 

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#пациент
#узи
#врачи
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Стоматолог Золотницкий рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца
07 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/PIKSEL

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в списке причин преждевременной смертности людей.
Главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий рассказал «Ленте.ру» о связи между здоровьем сердца и зубов.
 
Плохое состояние полости рта, болезни дёсен увеличивают риск развития сердечных патологий. Воспаление в ротовой полости увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, что в свою очередь влияет на сердечные клапаны.
 
«Пациенты, имеющие на зубах желтый, коричневый или черный налет чаще других подвергаются появлению бляшек на стенках сосудов. А это приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям», — рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.
По данным ВОЗ, после 45 лет бляшечные образования есть у 67% людей.
 
Чтобы уменьшить риск развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы, важно соблюдать правила индивидуальной гигиены полости рта и раз в 6 месяцев проходить обследование у врача-стоматолога.

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#зубы
#стоматолог
#здоровье
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В 2023 году отремонтируют ещё 51 объект здравоохранения
07 августа 2023, 11:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи.
На сегодняшний день специалисты проводят ремонтные работы в 80 объектах здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это и капитальный, и текущий ремонт. 
«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава», — рассказала Первый заместитель Председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На ремонт медицинских учреждений будет выделено свыше 700 миллионов рублей. 

В ходе ремонта медицинские учреждения будут оснащены новой медицинской мебелью.

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#пациент
#ремонт
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#светлана стригункова
#здравоохранение
#больница
#поликлиника
#стационар
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Верховный суд решил запретить россиянам проходить УЗИ без направления врача
07 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/Nature

Верховный суд РФ не разрешил гражданам проходить УЗИ без направления врача. Данный судебный акт разместили на сайте суда.
Суд принял данное решение после того, как рассмотрел жалобу пациентки, столкнувшейся с отказом в проведении УЗИ в частной клинике без направления от специалиста.
 
Истица считает, что требование закона о получении предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает её права. В иске было подчёркнуто, что закон обязывает специалиста, который выписывает направление, указывать место проведения процедуры, а это негативно сказывается на конкуренцию в области оказания медицинских услуг.
 
Позже в суд поступили письменные возражения от Минздрава, где сообщалось, что необходимо сохранить существующие нормы, чтобы обеспечить принципы безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд встал на сторону Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.

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#узи
#здоровье
#медицина
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Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими
07 августа 2023, 10:40

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентке с трансплантированными лёгкими. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИАГ с 14 недель беременности наблюдалась 27-летняя пациентка с пересаженными лёгкими. Как оказалось, пациентке с рождения был поставлен диагноз муковисцидоз. Это редкое наследственное заболевание поражает железы внешней секреции и вызывает нарушения в работе органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 
 
В начале 2021 года пациентке провели двухстороннюю трансплантацию лёгких. А в 2022-м у неё наступила беременность, которая протекала сложно. 
 
Беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ. Во втором триместре ей была подобрана инсулинотерапия, учитывая наличие муковисцидозного сахарного диабета. С начала третьего триместра проводилось лечение из-за угрозы преждевременных родов. Уже на сроке 37-38 недель ей сделали плановое кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2820 г и ростом 48 см.  Сейчас маленького пациента долечивают в Московском областном перинатальном центре. Скоро он будет выписан. Скрининг на муковисцидоз у него отрицательный. 

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#московская область
#подмосковье
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Нарколог Масякин развеял миф о безопасной дозе алкоголя
Нарколог Масякин назвал мифом существование безопасной дозы алкоголя
07 августа 2023, 03:53

Фото: istockphoto/bhofack2

Главный нарколог столицы Антон Масякин опроверг идею о безвредной дозе алкоголя.
«Никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальные порции алкоголя негативно влияют на организм, снижая когнитивные функции и замедляя реакцию», — цитирует специалиста «Мослента».
Масякин утверждает, что даже регулярное употребление небольших доз, например, бокала вина каждый день, может привести к алкогольной зависимости из-за изменений в нервной системе.

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#алкоголь
#шашлык
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Эксперты рассказали, какая кислотность должна быть у уксуса, чтобы избежать отравления
06 августа 2023, 13:26

Фото: Istockphoto / merc67

Из-за возросшей популярности консервов с низким содержанием уксуса эксперты по безопасности пищевых продуктов напоминают о необходимости использовать уксус кислотностью 5% и более. Это сохранит продукты и поможет избежать болезней.
healthnews пишет, что консервирование или заморозка овощей и фруктов повышают сохранность продуктов. Но во время консервирования необходимо строго соблюдать правила, чтобы избежать порчи продуктов при их хранении.
 
«Уксусы с концентрацией кислоты менее 5% никогда не должны использоваться для домашнего консервирования продуктов. Они могут привести к небезопасному уровню pH и порче еды», —рассказала директор Сети технической помощи Мелисса Райт.
Добавление лимонного сока или 5%-го уксуса к целым, измельченным или выжатым помидорам во время консервации требуется, чтобы повысить кислотность, это касается и консервирования под давлением.
 
Это связано с тем, что бактерии, которые вызывают отравление ботулизмом, растут в закрытых банках при комнатной температуре, если рН продуктов выше 4,6. Современные томаты имеют значения pH 4,6 и выше, поэтому без уксуса не обойтись.

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#еда
#продукты
#отравление
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Ревматолог Кусевич перечислила неожиданные причины суставных болей
05 августа 2023, 12:21

Фото: istockphoto/Chinnapong

Врач-ревматолог Дарья Кусевич назвала несколько на первый взгляд неожиданных причин появления болей в суставах. По словам специалиста, поводом для их возникновения могут стать различные инфекции, в том числе передающиеся половым путем.
В беседе с изданием «Москва24» ревматолог пояснила, что сустав — это место соединения двух костей. Он дает человеку возможность сгибать конечности. Многие думают, что болезнь суставов — исключительная прерогатива людей пожилого возраста. Однако это не так. С болезненными ощущениями в суставах зачастую сталкиваются и люди пожилого возраста.

В этом случае дискомфорт связан как правило с инфекционными заболеваниями. В их ряду можно выделить грипп и коронавирус. Вирус при этом попадает в ткани, разносится кровотоком и постепенно повреждает мышцы и суставные капсулы, рассказала ревматолог. Причиной проблем с суставами могут быть также бактериальные инфекции, чаще всего передающиеся половым путем. В большинстве случаев они поражают коленные суставы. Чтобы избежать появления неприятных симптомов, следует укреплять иммунитет и соблюдать половую гигиену, заключила специалист.

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#вирус
#грипп
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#коронавирус
#иммунитет
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