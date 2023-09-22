В подмосковных поликлиниках заработали первые 16 кабинетов помощи проблемным семьям

В 2023 году в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского планируют увеличить количество проводимых хирургических операций.

На сегодняшний день в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского функционируют 34 хирургических операционных, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

До конца текущего года планируется открытие 7 новых операционных на базе МОНИКИ, что увеличит возможность проведения операций на 30%.

«МОНИКИ — флагман областного здравоохранения. В этом году там открыли новые операционные, также начал работать первый в регионе многопрофильный дневной стационар. Также мы продолжаем оснащать его современным медицинским оборудованием. В прошлом году закупили более 200 единиц медтехники на сумму свыше 800 млн рублей, в этом поставим еще порядка 350 единиц медицинского оборудования», — рассказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

За прошлый год хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского провели около 27 тысяч хирургический операций.

Читайте также:

Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин.

Раменские врачи одновременно сделали роженице кесарево сечение и удалили опухоль матки.

В Реутове врачи удалили шестикилограммовую опухоль пенсионерке.