В подмосковных поликлиниках заработали первые 16 кабинетов помощи проблемным семьям

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«Работа кабинетов направлена на профилактику, выявление и коррекцию рисковых форм поведения среди детей, пропаганду здорового образа жизни, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из задач – защита от жестокого обращения и насилия, предупреждение вовлечения детей в преступную деятельность», – сказала Зинатулина.Она добавила, что сейчас в регионе работают 16 таких кабинетов, а в дальнейшем планируется открыть ещё 42.
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