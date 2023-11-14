В Подольске врачи удалили мужчине опухоль брюшной полости

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
56-летний пациент в экстренном порядке поступил в подольскую больницу с жалобами на боль в верхней части брюшной полости. Входе обследования врачи выявили опухоль весом около 4 килограмм.
Также у мужчины выявили высокую кишечную непроходимость. Врачи незамедлительно провели операцию.
«Операция была сложна тем, что рядом с новообразованием находились крупные сосуды, повреждение которых могло окончиться смертью пациента. Крупная, пронизанная сосудами опухоль, как бы раздвигала окружающие ткани и органы. В ходе операции мы удалили крупное образование размером до 20 см в диаметре и весом около 4 кг. Опухоль была удалена практически бескровно», - отметил заведующий отделением Тимур Ибрагимов.
Операция длилась 2,5 часа. Кроме этого, врачам также пришлось постоянно наблюдать за пациентом, чтобы привести его в стабильное состояние.
Стоит отметить, что на восьмой день после операции специалисты стабилизировали мужчину и после выписали его домой.
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