В Подольской больнице провели обучение для врачей-урологов

Профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков совместно с заведующим отделением онкоурологии Подольской больницы Вано Шадури провели обучение для врачей урологов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В ходе обучения Сергей Даренков совместно с Вано Шадури провели 70-летней женщине операцию по удалению мочевого пузыря, поражённого новообразованием.

«Во время операции мы удалили 7-сантиметровое образование и мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Проведенный вид оперативного вмешательства является одним из самых сложных в онкоурологии. В Подольской больнице прекрасно выполняются различные виды урологических операций. Мы приехали не для того, чтобы проверять что-то, наша основная цель – поделиться с молодыми коллегами необходимым опытом, который они смогут применять в своей работе», — рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Даренков.