В поликлинике Химок к родам подготовили около 600 беременных

Фото: администрация г. о. Химки
В химкинской поликлинике «Мама и малыш» за полтора года к родам подготовили около 600 женщин. В учреждении разработана обучающая программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«После наступления беременности у женщин возникает множество вопросов. Врачи отмечают, что подобные лекции помогают обрести будущей маме уверенность перед родами, помогают выстроить гармоничные отношения в семье уже после появления ребёнка», – сказала депутат химкинского Совета, председатель городского Союза медсестёр Надежда Смирнова.Врач-педиатр рассказывает будущим родителям о правилах ухода за новорождёнными, о необходимости заботы о себе в период беременности и родов.
В медучреждении совмещены женская консультация и кабинет здорового ребёнка.
«Строительство, ремонт и обеспечение медицинских организаций – одно из приоритетных направлений в нашем округе. За 10 лет в Химках открыли восемь поликлиник и столько же медицинских подразделений. В этом году капитально ремонтируют роддом на Ленинском проспекте», – поделилась депутат Совета городского округа Химки Юлия Мамай.В текущем году ввести в эксплуатацию после капремонта планируют 33 объекта здравоохранения: 13 поликлиник, 19 больниц и медицинский колледж.
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