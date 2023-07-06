В поликлинике мкр. Южный округа Домодедово установят новый аппарат МРТ

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
По вопросу установки аппарата МРТ в микрорайоне Южный обратилась жительница округа Домодедово к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который отвечает на вопросы жителей в прямом эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
Встал большой запрос об установке аппарата МРТ, жители вынуждены ездить в соседние городские округа для проведения обследования, сообщила жительница микрорайона Южный городского округа Домодедово Ирина Сажина.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, когда планируется установка нового аппарата МРТ в поликлинике микрорайона Южный по национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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«Мы понимаем насколько часто врачи рекомендуют пройти МРТ или КТ, иногда и более углубленное с контрастом. Мы обязательно это предоставим жителям Домодедово», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого эфира радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
«8 месяцев занимает установка оборудования. В 2024 году в наших планах будет установлен аппарат МРТ в поликлинике микрорайона Южный», — сообщила Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Мы понимаем насколько часто врачи рекомендуют пройти МРТ или КТ, иногда и более углубленное с контрастом. Мы обязательно это предоставим жителям Домодедово.
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Алиса Сергиенко