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В поликлинике мкр. Южный округа Домодедово установят новый аппарат МРТ

06 июля 2023, 16:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

По вопросу установки аппарата МРТ в микрорайоне Южный обратилась жительница округа Домодедово к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который отвечает на вопросы жителей в прямом эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
Встал большой запрос об установке аппарата МРТ, жители вынуждены ездить в соседние городские округа для проведения обследования, сообщила жительница микрорайона Южный городского округа Домодедово Ирина Сажина.
«Мы понимаем насколько часто врачи рекомендуют пройти МРТ или КТ, иногда и более углубленное с контрастом. Мы обязательно это предоставим жителям Домодедово», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого эфира радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, когда планируется установка нового аппарата МРТ в поликлинике микрорайона Южный по национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«8 месяцев занимает установка оборудования. В 2024 году в наших планах будет установлен аппарат МРТ в поликлинике микрорайона Южный», — сообщила Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Мы понимаем насколько часто врачи рекомендуют пройти МРТ или КТ, иногда и более углубленное с контрастом. Мы обязательно это предоставим жителям Домодедово.

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#Андрей Воробьев
#губернатор
#Подмосковье
#Московская область
#прямой эфир
#радиопрограмма
#тяжелое оборудование
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Пилот и пассажиры экстренно севшего самолета в Кировской области живы
06 июля 2023, 20:01

Фото: iStock/Chalabala

Пилот и пассажиры самолета Ан-2, который совершил вынужденную посадку в Кировской области, живы. Об этом сообщает телеграм-канал центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Сообщается, что самолет получил технические повреждения. 

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Следственный комитет и  Кировская транспортная прокуратура проводят проверку.

Напомним, 6 июля стало известно, что самолет АН-2 совершил аварийную посадку недалеко от деревни Чуваши в Кировской области.

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#самолет
#Кировская область
#аварийная посадка
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Инспектор труда Храмов заявил о проблеме привлечения молодежи на заводы
06 июля 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что из-за отсутствия в дипломах выпускников колледжей и технических специалистов привязки к профессиональным стандартам молодым людям сложнее трудоустроиться.
«Давно обсуждается проблема недостаточности профессионально-технического образования. В стране действует понятие «профессиональный стандарт», которое детально описывает функционал работника. Но государственные образовательные профстандарты не имеют жесткой увязки с профстандартами. Выпускник колледжа выходит с неким абстрактным дипломом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.

А основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.

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#работа
#завод
#молодёжь
#труд
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В московском Институте органической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв
06 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Взрыв случился в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве.
Пострадал один человек. По данным Shot, ЧП случилось в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего с химическим ожогом госпитализировали.
 
Baza пишет, что причиной взрыва стала неудачная химическая реакция.

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#взрыв
#институт
#Ленинский проспект
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В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей
06 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.

По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.

При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.

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#Краснодарский край
#море
#лето
#курорт
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США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

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#США
#Украина
#СВО
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Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

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#Афганистан
#салон красоты
#женщины
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Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

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#работа
#производство
#труд
#общество
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В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

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#Москва
#велогонка
#движение
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В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

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#пожар
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