В Польше зафиксированы случаи птичьего гриппа у кошек

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«По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен», — цитирует РИА Новости текст заявления Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ ранее призвала власти различных государств проявить осторожность в отношении птичьего гриппа на фоне того, что вирус все чаще стал поражать млекопитающих, тем самым создавая повышенный риск и для людей.
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