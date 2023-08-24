В польском городе растёт число инфицированных «болезнью легионеров»

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Министр здравоохранения Польши Катаржина Сойка созвала заседание кризисного штаба для решения проблемы распространения инфекции.
Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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