В программе доктора Мясникова раскрыли причину оволосения у женщин

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«Есть такое заболевание — синдром поликистозных яичников, при котором в организме женщины начинает вырабатываться больше андрогенов, то есть мужских половых гормонов», — рассказал Агапкин.
Он добавил, что при подозрении на наличие такого синдрома необходимо сдать кровь на тестостерон и сделать УЗИ. При повышенных показаниях в крови тестостерона нужно выяснить, вырабатывает ли он в надпочечниках или в яичниках. В зависимости от результатов врач назначит подходящую схему лечения.
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