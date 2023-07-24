В Пушкине врачи извлекли из носа школьницы слипшиеся магниты

Фото: Минздрав МО
Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в Пушкине достали магнитную клипсу из носа восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился отец ребёнка, который жаловался на инородное тело в носу. Как выяснилось, девочка, играя, засунула магнитики по одному в ноздрю, и они слиплись между собой через носовую перегородку.
Девочка уже выписана домой. Врачи напомнили родителям, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлекать инородные тела, так как это может привести к серьёзным последствиям.
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«Сразу же была выполнена цифровая рентгенография. На снимке была чётко видна магнитная клипса. Методом прямой риноскопии оба магнитика были извлечены, а пациентка и её папа успокоены», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением больницы Артём Косов.
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Лора Луганская