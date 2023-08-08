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В Пушкино врачи спасли женщину, которая чуть не умерла из-за невылеченного зуба

08 августа 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н приехала 40-летняя женщина с высокой температурой. Она почти не могла дышать.

В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки острое гнойное воспаление из-за невылеченного зуба, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Причиной такого состояния стала флегмона — острое гнойное воспаление с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам.


Врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Внутри тканей лица, шеи, груди был гной.

«Все происходит постепенно и далеко не за один день. Сначала боязнь стоматологов, запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с пораженного пространства на соседние участки — гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их некротизацию, то есть отмирание», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

Этот случай был очень сложный, отметили врачи. Флегмона полости рта распространилась на шею и грудную клетку и вызвала медиастинит, который мог закончится летальным исходом.

За жизнь пациентки на протяжении половины ночи в операционной сражались сразу две бригады врачей, также был срочно вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Алексей Машичев.

«Через воротникообразный разрез и разрезы по передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в подключичной правой области послойно были пройдены все мягкие ткани. В «зоне операции» оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены», — добавил Алексей Бунев.

Все промыли и очистили. 12 дней женщина провела в реанимации, прошла лечение, на данный момент она принимает антибактериальную терапию и скоро поедет домой.

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Диетолог Королева рекомендовала есть сахар в составе природных продуктов
08 августа 2023, 13:04

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса.
По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

«К любым подсластителям нужно относиться с осторожностью. Лучше всего есть сахар в составе натуральных, природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, меда. Или же отдать предпочтение кленовому, финиковому сиропам, сиропу агавы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она пояснила, что сахарозаменители также могут спровоцировать рост объёма жировых отложений из-за стандартных реакций организма на сладкое.

А вот народная артистка, певица Алла Пугачёва, напротив, удивила публику своей излишней худобой. Как передают «Дни.ру», некоторые подписчики заподозрили певицу в истощении из-за её исхудавших ног.

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#продукты
#сахар
#врач
#здоровье
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Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Нутрициолог Разаренова заявила, что лосось улучшает зрение
08 августа 2023, 11:23

Фото: IStock/Baloncici

В детстве все мы слышали, что нужно есть больше черники и моркови, чтобы зрение было хорошим. В день офтальмологии, который отмечается в мире 8 августа, «Радио 1» выяснило правда это или миф, и какие ещё продукты защищают наше зрение.
Диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
«Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений. Яйца содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов», — сказала специалист.
Апельсины, манго, клюква и ежевика также защищают глаза от повреждений. Этому способствует витамин С, который содержится в этих фруктах и ягодах. А миндаль, кедровые орехи и семена подсолнечника содержат цинк, который помогает улучшить зрение и защитить от возрастных изменений.

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#здоровье
#продукты
#овощи
#фрукты
#глаза
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Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет
08 августа 2023, 11:15

Фото: istockphoto/vaaseenaa

В 30 лет начинает происходить перестройка организма: замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, уменьшается мышечная масса. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какие продукты помогут человеку дольше сохранить молодость и здоровье.
В беседе с изданием «Газета.Ru» специалист рекомендовал прежде всего отказаться от употребления рафинированного сахара. Сахар — очень калорийный продукт. Если человек начинает потреблять больше калорий, чем расходует, это приводит к постепенному увеличению веса. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению обмена веществ, вызвать старение кожи и даже диабет. Вместо сахара эксперт посоветовал добавить в рацион свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой.

Также после 30 следует обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повысится уровень сахара в крови. Например, продукты с высоким гликемическим индексом, такие как картофель, белый хлеб, сладости нужно употреблять очень осторожно. В рационе обязательно должны содержаться продукты с низким ГИ (авокадо, орехи, баклажаны, грибы).

Продукты из переработанного мяса, например, сосиски, бекон, колбасы, лучше заменить более полезными курицей, говядиной или индейкой. Переработанные мясные продукты могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Соблюдение таких нехитрых правил питания позволит сохранить молодость и избавят организм от неприятных последствий.

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#сладости
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Раменские врачи прооперировали 2-летнего ребёнка с прутиком за ухом
08 августа 2023, 09:36

Фото: istockphoto / humonia

В областную больницу Раменского городского округа поступил 2-летний мальчик с гноящимся новообразованием за ухом, из-за которого он испытывал сильный дискомфорт.
 В ходе диагностики врачи выявили у ребёнка атерому. Атерома — это киста подкожной сальной железы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Через небольшой разрез за ухом мы провели вскрытие и обнаружили прутик размером 3 см. При помощи специального хирургического инструмента мы извлекли инородное тело и провели обработку гнойной полости, окружавшей его. Учитывая, что инородное тело острое, по кровотоку оно могло проникнуть в различные органы, включая сердце», —  рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Оперативное вмешательство длилось в течение 15 минут и прошло успешно.

Врачи сообщают, что самочувствие малыша улучшилось, его выписали из больницы. 

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#операция
#ребёнок
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Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае
08 августа 2023, 08:59

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Около 75% россиян обращаются к врачам только в случае крайней необходимости — при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Фондом помощи взрослым онкопациентам «Онкологика».
Исследование показало, что при недомогании или боли немедленно обращаются к врачу только каждый десятый житель России. Причем чаще это присуще мужчинам (12%), чем женщинам (9%), передает ТАСС. Почти 90% россиян, имея реальные жалобы, не торопятся обращаться в медицинские учреждения. Среди них 14% стараются совсем не ходить к врачу, 36% обращаются за медицинской помощью только в экстренных ситуациях, с острой болью, а 39% идут к врачу только в случае долгой и непроходящей боли.

Основной причиной того, что визит в поликлинику откладывается или отменяется вовсе, стало мнение, что попасть на прием к врачу сложно (запись, очередь и так далее). О нехватке времени на лечебные процедуры заявили 29% респондентов. О незнании того, к какому именно специалисту следует обращаться, заявили 20% опрошенных. Среди других менее влиятельных факторов, мешающих нанести визит врачу, встречались: недоверие медикам, боязнь узнать о каком-то серьезном заболевании, наличие других, более важных забот, чувство неловкости при осмотре и рассказе о своих симптомах, ятрофобия (навязчивый, выходящий за обычные рамки страх перед врачами или медицинским персоналом).

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Нутрициолог Костенко рассказала, какие продукты улучшают работу мозга и укрепляют память
07 августа 2023, 23:02

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Регулярное употребление рыбы, морепродуктов и орехов улучшает работу мозга и поддерживает когнитивные способности.
Об этом рассказали дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог Татьяна Семенова «Ленте.ру».
 
Наталья Костенко рассказала, что помочь мозгу функционировать эффективнее можно, если исключить из рациона вредные жиры и употреблять больше растительной пищи. Рекомендуется есть злаки и бобовые, а именно бурый риса, перловку, овсянку, нут, красную фасоль. Эти продукты богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, которые помогут улучшить память.
 
Для здоровья мозга полезны и свежие овощи. К примеру, свекла расширяет сосуды, позволяя большему количеству насыщенной кислородом крови поступать в мозг, а тёмная листовая зелень содержит много витамина С, который бережёт от возрастной потери памяти. Зелень также богата фолиевой кислотой, способствующей хорошему
 
В рационе должны присутствовать полезные жиры, которые можно найти в рыбе жирных сортов, оливковом масле, семечках, орехах.

Диетолог Татьяна Семенова советует для здоровья мозга чаще есть яйца, содержащие вещество холин, отвечающее за построение некоторых важнейших мембран мозга.

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#здоровье
#витамины
#еда
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В Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
В одном из хозяйств в Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
07 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/undefined undefined

В личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней, заяили представители Россельхознадзора.
«7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС», - прокомментировали ситуацию представители Россельхознадзора.

Сейчас в очаге распространения инфекции проводятся необходимые карантинные мероприятия. 

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса.

По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.

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#инфекция
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В Долгопрудном врачи спасли онкобольного, проведя уникальную операцию
07 августа 2023, 16:11

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Врачи больницы Долгопрудного удалили пациенту девять раковых опухолей и спасли ему жизнь в клинически сложном случае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
57-летний житель Саранска работал водителем в Долгопрудном. Несколько лет назад мужчине диагностировали саркому, он наблюдался у онколога. Две недели назад пациента экстренно доставили в долгопрудненскую больницу с симптомами перитонита – воспалением брюшины, которое часто заканчивается гибелью.
 
Пациента тщательно обследовали и срочно прооперировали. В ходе операции хирурги обнаружили девять опухолей в желудке и тонком кишечнике. Именно они и вызвали перитонит. Чтобы удалить все раковые опухоли, пришлось провести четыре оперативных вмешательства за неделю.
 
Кропотливый процесс требовал между операциями постоянного диагностического наблюдения. Сейчас благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и диагностов мужчина чувствует себя нормально. В ближайшие дни он будет выписан на лечение по месту жительства.  

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#подмосковье
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Названы страшные последствия частого употребления обезболивающих
Врач Маскин: частое употребление обезболивающих может спровоцировать инфаркт и инсульт
07 августа 2023, 16:10

Фото: istockphoto.com/Alexey Koza

Врач Максим Маскин предостерёг россиян от длительного и бесконтрольного приёма обезболивающих, поскольку это может привести к нарушению работы различных систем организма, а также повысить риск развития инфаркта и инсульта.
«Превышение длительности приёма, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — добавил в беседе с Газета.ру Маскин.

Кроме того, бесконтрольны приём обезболивающих средств, по словам врача, может грозить нарушением функции печени и почек.

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