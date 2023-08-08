В Пушкино врачи спасли женщину, которая чуть не умерла из-за невылеченного зуба

В отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н приехала 40-летняя женщина с высокой температурой. Она почти не могла дышать.

В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки острое гнойное воспаление из-за невылеченного зуба, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Причиной такого состояния стала флегмона — острое гнойное воспаление с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам.





Врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Внутри тканей лица, шеи, груди был гной.

«Все происходит постепенно и далеко не за один день. Сначала боязнь стоматологов, запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с пораженного пространства на соседние участки — гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их некротизацию, то есть отмирание», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

Этот случай был очень сложный, отметили врачи. Флегмона полости рта распространилась на шею и грудную клетку и вызвала медиастинит, который мог закончится летальным исходом.

За жизнь пациентки на протяжении половины ночи в операционной сражались сразу две бригады врачей, также был срочно вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Алексей Машичев.

«Через воротникообразный разрез и разрезы по передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в подключичной правой области послойно были пройдены все мягкие ткани. В «зоне операции» оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены», — добавил Алексей Бунев.

Все промыли и очистили. 12 дней женщина провела в реанимации, прошла лечение, на данный момент она принимает антибактериальную терапию и скоро поедет домой.