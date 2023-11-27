В Раменском врачи удалили из колена ребенка 3-сантиметровую щепку

Раменские врачи извлекли из колена пятилетнего ребенка 3-сантиметровую щепку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 5-летний ребенок поступил с раной на левой ноге около колена, которая не заживала более месяца.
«Мы приняли решение о проведении операции, в ходе которой обнаружили и извлекли щепку размером около 3 см. Как она там оказалась, выяснить не удалось. Ткани, окружавшие щепку, мы иссекли и установили дренаж. Серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена <…>», - поделился заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациента уже выписали. Также врачи предупредили, что самолечения может привести к необратимым последствиям.
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