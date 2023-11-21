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В Реутове молодого человека вылечили от нарушения свёртываемости крови

21 ноября 2023, 14:30
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Реутовской больницы вылечили 24-летнего молодого человека с редким заболеванием крови. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент жаловался медикам на дёсенные и носовые кровотечения, а также синяки по всему телу. С его слов, такие симптомы наблюдались около полугода.

По результатам общего анализа крови у пациента обнаружили анемию и тромбоцитопению: при норме 150000 – 400000 клеток у него их было 2000. Помимо этого, у юноши выявили нарушение свёртываемости крови, что встречается достаточно редко – от одного до 13 случаев на 100 тыс человек.

«Из-за высокого риска кровотечения пациента перевели в реанимацию, выполнили переливание свежезамороженной плазмы и взяли пункцию из спинного мозга. Также мы провели телемедицинскую консультацию с гематологом из МОНИКИ, чтобы согласовать схему лечения. Было решено продолжить терапию глюкокортикостероидами», – рассказал заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.
В результате, по его словам, состояние пациента стабилизировалось, кожа приобрела нормальный цвет, а уровень тромбоцитов пришёл в норму. Кроме того, у молодого человека прошли синяки и прекратились кровотечения. Сейчас он выписан, но некоторое время будет наблюдаться у гематологов.

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Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре
21 ноября 2023, 21:40

Фото: Минстройкомплекса МО

Поликлинику на 700 посещений в смену в серпуховском микрорайоне Ивановские дворики достроят до конца месяца. Работы завершены на 80%, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«В здании завершают чистовую отделку, монтаж вентиляции, лифтов, систем кондиционирования, дымоудаления, отопления и канализации. Ведутся также работы по благоустройству. На объекте трудятся более 320 рабочих и 17 единиц спецтехники», – рассказали в министерстве.
В детском и взрослом отделениях разместят кабинеты профильных специалистов, реабилитационно-восстановительного лечения, лабораторию, а также отделение функциональной диагностики.
 
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#московская область
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Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды
21 ноября 2023, 19:38

Фото: istockphoto/Irina Kozmova

Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, как защититься от простудных заболеваний.
Life пишет, что для укрепления иммунитета, Рябков рекомендует употреблять в пищу как минимум одно горячее блюдо. К примеру, супы. А вот употребление кофе стоит сократить количество: кофеин провоцирует спазм сосудов. Риск обморожения увеличивается. Из-за высокого риска резкого сжатия сосудов стоит отказаться от курения сигарет.

Врач рекомендует вести активный образ жизни для профилактики простуд. Также ненужно стесняться одеваться по погоде. Рекомендовано избегать жесткой и тесной обуви, нарушающей кровообращение. Выбирать стоит высокую обувь и теплую одежду и белье.

«Никогда не надевайте влажную обувь, перчатки, шапки, одежду», — предупредил он.
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#болезнь
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Около 150 человек проверили здоровье в округе Пушкинский в минувшие выходные
21 ноября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Около 150 человек проверили своё здоровье в городском округе Пушкинский 18 и 19 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сообщается, что диспансеризацию в выходные прошли 92 человека, 30 из них здоровы, 13 имеют факторы риска, у 49 есть заболевания. Ещё 49 человек обследовались в рамках Дня семейного здоровья, 29 из них здоровы, у 16 выявили факторы риска, у пяти обнаружили заболевания, в том числе, тяжёлые хронические.

По результатам осмотра 59 человек направлены на второй этап диспансеризации, двое из них с подозрением на онкологию. Основные факторы риска – низкая физическая активность, малое потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела. В числе самых распространенных заболеваний вновь оказались патологии сердечно-сосудистой системы.

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#заболевания
#пушкинский округ
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BBC: В Великобритании 80 младенцев скончались из-за языкового барьера
21 ноября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Jacek_Sopotnicki

В Великобритании за последние 5 лет как минимум 80 младенцев скончались или получили серьёзную черепно-мозговую травму.
Эти случаи связаны с проблемой доступа к переводчикам Национальной службы здравоохранения (NHS) страны. Об этом 21 ноября сообщила британская корпорация Би-би-си, ссылаясь на отчет отдела расследований безопасности здравоохранения (HSIB).

«Из общего числа 2607 рассмотренных дел 80 включали ссылки на проблемы с переводом или языковые трудности в общении в разделе рекомендаций отчета, что, следовательно, считается фактором, способствующим смерти или травме головного мозга», —такие данные следуют из расследования случаев смерти детей в первые 7 дней жизни за 2018–2022 годы.
В Великобритании пациентам, не владеющим английским языком, должны предоставлять переводчик, но услуги таких специалистов работают «крайне неоднородно». Также сотрудники NHS прибегают к использованию онлайн-переводчиков.

Отсутствие качественных лингвистических услуг ведёт к неправильному диагнозу и даже к смерти, сообщили в Национальном реестре переводчиков государственной службы Великобритании.

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#великобритания
#новости
#дети
#младенец
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Малышева рекомендовала при боли в рёбрах сделать рентген
21 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Врач, телеведущая Елена Малышева заявила, что при боли в рёбрах необходимо, в первую очередь, сделать рентген для установления точной причины недомоганий.
«В первую очередь — нужно сделать рентген, и человеку откроется его диагноз», — приводит Общественная Служба Новостей слова Малышевой.

Она отметила, что причины таких болей могут быть самые разные, однако чаще всего недомогание возникает по причине травмы. При множественных же переломах рёбер нужна экстренная медицинская помощь.

Гражданам напомнили, что игнорирование подобных недугов может очень негативно сказаться на состоянии здоровья вплоть до угрозы жизни. Поэтому при болевых ощущениях рекомендуется незамедлительно обращаться к специалистам.

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Вирусолог Малинникова: Заболеваемость COVID-19 на одном уровне с другими ОРВИ
21 ноября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией остаётся на том же уровне, что и другими респираторно-вирусными инфекциями.
Она пояснила, что такая ситуация сложилась благодаря мутациям вируса COVID-19.

«Тем не менее надо понимать, что у нас остаются группы риска, у которых эта инфекция может протекать тяжело. К группам риска относятся люди старше 60 лет, люди с ожирением, люди с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, с различными иммунодефицитами, а также дети и беременные», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Она отметила, что в сезон подъёма заболеваемости может помочь вакцина, которая, несмотря на снижение своей эффективности, может облегчить состояние в случае заражения, а также меры предосторожности, в том числе, масочный режим.

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#заболевания
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Нарколог Холдин рассказал последствия сочетания антибиотиков с алкоголем
21 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto / Doucefleur

Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал почему нельзя сочетать алкоголь и антибиотики. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения московской области.
Врач отметил, что при сочетании алкоголя и лекарств могут появиться головокружение, тошнота, подъем давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда.

«Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая - это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий<…>. В том числе, сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень. Все это может просто свести лечение на нет и привести к развитию осложнений» -подчеркнул Виталий Холдин. 

Кроме этого, специалист добавил, что при прохождении курса антибиотиков очень важно соблюдать режим приема и дозирования, который был назначен врачом, а также полностью исключить алкоголь.

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#подмосковье
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На льготные лекарства жителям Подмосковья в 2024 году планируют направить 20 млрд рублей
21 ноября 2023, 16:29

Фото: Мособлдума

В проект бюджета Московской области на 2024 год планируют заложить более 20 млрд рублей на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Сегодня льготные лекарства доступны для получения не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья возможна доставка на дом В Московской области насчитывается порядка 700 тыс получателей льготных лекарств», – отметил парламентарий.
По его словам, в регионе делается всё, чтобы жителям было удобно получать лекарства. Благодаря введению электронного рецепта при посещении аптеки теперь не нужен бумажный вариант. Достаточно просто назвать фармацевту фамилию, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.
 
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#московская область
#подмосковье
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Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования
21 ноября 2023, 16:14

Фото: пресс-служба министерства Московской области

Более 60 единиц тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства Московской области.
Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным медицинским оборудованием.

«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой  – одна из наших приоритетных задач.  Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем  новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице.

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