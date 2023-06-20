В Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Пройти лечение в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ в Реутове можно по направлению лечащего врача, лечение бесплатное по полису ОМС
Филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского открыли в подмосковном Реутове, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В планах дальнейшего развития филиала планируют расширить штат врачей.
В скором времени консультативно-диагностический центр МОНИКИ в Реутове пополнят УЗИ-специалисты, офтальмологи, дерматовенерологи, пульмонологи, оториноларингологи. Также планируются открытие дневного стационара для пациентов и организация телемедицинских консультаций с главными внештатными специалистами Московской области и руководителями отделений МОНИКИ.
Пройти лечение в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ можно по направлению лечащего врача. Для жителей Московской области лечение бесплатное по полису ОМС.
Ранее сообщалось, что врачи МОНИКИ стали участниками международного образовательного проекта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Новый филиал рассчитан на пациентов восточной части Московской области и просто тех жителей Подмосковья, кому в Реутов добираться удобнее, чем до нашего головного КДЦ. Здесь ведут прием врачи-специалисты третьего уровня – кардиологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи, ревматологи и терапевты. На сегодняшний день работает одна смена, но с осени планируется прием врачей в две смены», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.
В скором времени консультативно-диагностический центр МОНИКИ в Реутове пополнят УЗИ-специалисты, офтальмологи, дерматовенерологи, пульмонологи, оториноларингологи. Также планируются открытие дневного стационара для пациентов и организация телемедицинских консультаций с главными внештатными специалистами Московской области и руководителями отделений МОНИКИ.
Пройти лечение в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ можно по направлению лечащего врача. Для жителей Московской области лечение бесплатное по полису ОМС.
Ранее сообщалось, что врачи МОНИКИ стали участниками международного образовательного проекта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко