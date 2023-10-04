В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

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Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Информация об этом следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон и циклопентолат», — указано в тексте приказа.Данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее Минздрав опубликовал пояснительную записку к проекту, в которой сообщалось, что внесение этих препаратов в перечень связно с продажей препаратов без рецепта.
Также отмечается, что предметно-количественный учет не повлияет на доступность средств экстренной контрацепции.
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