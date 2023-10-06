В РФ зарегистрировали аналог «Оземпика»

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В России зарегистрирован аналог препарата «Оземпик» для больных диабетом.
«Коммерсантъ» пишет, что в России зарегистрирован «Семавик». Это первый аналог европейского препарата для больных диабетом «Оземпик».
Лекарство для снижения сахара семаглутид «Семавик» будет выпускать российская фармкомпания «Герофарм». Оригинальный семаглутид «Оземпик» имитирует гормон, регулирующий уровень сахара и вызывает чувство насыщения.
Препарат применяли для терапии сахарного диабета второго типа при инсулиновой недостаточности. В Европе и США «Оземпик» ещё и борется с ожирением.
Гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов рассказал, что ввести в оборот «Семавик» сразу не получится из-за того, что у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года. В компании хотят получить разрешение на принудительную лицензию.
Ранее рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете.
Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать. По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.
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Лекарство для снижения сахара семаглутид «Семавик» будет выпускать российская фармкомпания «Герофарм». Оригинальный семаглутид «Оземпик» имитирует гормон, регулирующий уровень сахара и вызывает чувство насыщения.
Гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов рассказал, что ввести в оборот «Семавик» сразу не получится из-за того, что у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года. В компании хотят получить разрешение на принудительную лицензию.
Ранее рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете.
Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать. По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.
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Мария Фирсова