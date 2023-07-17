В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии

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Сотрудники вредных производств рискуют получить профессиональные заболевания. Больше остальных рискуют своим здоровьем водители, горнорабочие, и медицинские работники, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Самыми опасными для работы оказались предприятия по добыче полезных ископаемых. Второе место заняли обрабатывающие производства, а на третьем месте антирейтинга находятся профессии, связанные с оказанием социальных и медицинских услуг.
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Диана Аванесян