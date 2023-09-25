В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возвращении эпидемии COVID-19. Один из новых штаммов — «пирола», пишет Пятый канал.
«Пирола» заработал себе репутацию одного из самых свирепых штаммов коронавируса, который косит людей разного возраста.
В Роспотребнадзоре назвали симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них насморк, чихание, боль в горле, кашель, повышенная утомляемость и изменения в восприятии запахов.
Роспотребнадзор перечислил основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться к врачам.
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В Роспотребнадзоре назвали симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них насморк, чихание, боль в горле, кашель, повышенная утомляемость и изменения в восприятии запахов.
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Диана Аванесян