В Роспотребнадзоре призвали россиян привиться против менингита

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Рост числа заболеваний менингококковой происходит в постковидный период, чтобы защититься от инфекции необходимо вакцинироваться. Об это сообщила руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.
«Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания», - отметила Королева.
По ее словам, прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, однако лучше ее сделать. Вакцинироваться можно в любое время за исключением периода ОРЗ.
Напомним, в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом. Количество заразившихся менингококком выросло до десяти
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Элина Позднякова