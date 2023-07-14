В Роспотребнадзоре рассказали, сколько черешня может храниться в холодильнике

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«В красных и бордовых сортах черешни больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а в белых — меньше аллергенов», — рассказали сотрудники Роспотребнадзора.
В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям. Избыточное употребление вишни и черешни может спровоцировать проблемы с кишечником и желудком.
Если черешню не съели сразу после покупки, ягоду нужно поместить в бумажный пакет или пластиковую емкость и отправить в холодильник. Но не дольше, чем на 10 дней.
Мыть ягоды и отделять их от черешков нужно исключительно перед употреблением.
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