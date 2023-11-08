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В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: в России началась новая волна коронавируса
08 ноября 2023, 14:51
Фото: iStock/geargodz

Фото: iStock/geargodz

В России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с «Интерфакс» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, вторая волна заболеваемости коронавирусом стала мощнее чем та, что отмечалась в сентябре.

Также Попова отметила, что 30% заболевших проживают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость начнёт распространяться по всей России.


Ранее Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению коронавируса. Отмечается, что для борьбы с инфекцией необходимо принимать тринадцать видов лекарств. Также пояснялось, что в приоритетном порядке вакцинироваться должны люди страдающие иммунодефицитом и онкологическими заболеваниями, получающие химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию или таргетную терапию.

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#коронавирус
#заболевания
#россия
#роспотребнадзор
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Биофизик Тагандурдыева заявила о новом методе восстановления нерва
08 ноября 2023, 16:03

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева заявила, что перебитый или разорванный нерв можно восстановить с помощью трансплантатов.
По её словам, эти трансплантат представляют собой направляющие трубчатые каналы.

«Применение трубок предполагает восстановление целостности нерва через соединения концов трубки с их концами. Модель исследования была такой. Мы «перерезали» седалищный нерв лабораторных животных, создавали определенный дефект, замещали его трубчатым имплантатом с наполнителями. Лабораторные животные теряли двигательную активность, которая со временем восстанавливалась», – пояснила в беседе с Газета.ру Тагандурдыева.

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#наука
#медицина
#технологии
#ученые
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Диетологи предостерегли от трех видов супов
Диетологи Бурак и Михальчик: Польза или вред супа зависят от продуктов в составе
08 ноября 2023, 15:46

Фото: istock / Mariha-kitchen

Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о полезных и вредных продуктах, входящих в состав супов. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Михальчик пояснила, что польза супа зависит от ингредиентов, входящих в состав блюда. К примеру, суп с большим количеством овощей и бобовых принесет в организм много витаминов и минералов, а также улучшит работу кишечника. Если суп содержит мясо или тофу, то он обеспечит организм белком. 

Бурак добавила, что включение супов в рацион может снизить общее  количество потребляемых калорий.

«Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то скорее всего вам удастся избежать переедания», — заявила диетолог.
При этом, Бурак предостерегла от некоторых видов супов. В частности, она советует отказаться от консервированных супов, так как они не приносят пользу организму и содержит много соли, специй и жира. Также она не советует слишком легкие овощные супы без мяса, так как они не могут считаться полноценным блюдом, ведь в нем содержится слишком мало калорий и питательных веществ. Супы на основе сливок, наоборот, питательные, но содержат много калорий.

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Гонконгский грипп «захватил» РФ: в каких регионах есть заражения, как защититься
Три случая заражения гонконгским гриппом зафиксировали в Пермском крае
08 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/smagilov

В нескольких регионах России зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. В 1968 году в мире уже была пандемия, которая унесла жизни миллионов человек. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасен вирус, где выявлены случаи заболевания, и как защититься от эпидемии.

Когда появился гонконгский грипп


Первая вспышка заболевания была зафиксирована в 1968 году в Гонконге. Грипп был обозначен как H3N2. Вирус стал быстро распространяться и уже через месяц болезнь добралась до Сингапура, Малайзии, Тайваня, Южного Вьетнама и Филиппин. Затем пандемия распространилась в США, Европе, Японии, Африке и Иране. Считается, что в США вирус был привезен солдатами, которые вернулись в страну после Вьетнамской войны. В СССР инфекция распространена не была благодаря железному занавесу. 
В 1969 году изобрели вакцину от гонконгского гриппа. В 1970 году эпидемия отступила. За два года, пока она свирепствовала, от заболевания скончались от 1 млн до 4 млн человек.

Гонконгский грипп считается острым респираторным заболеванием, которое вызвано серотипом H3N2 вируса гриппа А.

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Как передается гонконгский грипп


Вирус передается воздушно-капельным путем. Опасность гриппа в том, что он может передаваться от инфицированного человека к здоровому через капли, которые высвобождаются в процессе чихания или кашля. Заразиться можно также при контакте с поверхностью, на которой находятся бактерии.

Где в России выявлен вирус


Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксирован в Сахалинской области. В начале ноября заболевание было выявлено в Тюменской области у трех человек, из которых двое детей. Еще три случая заболевания выявлены на территории Пермского края. О неподтвержденных случаях заболевания сообщили на Камчатке и в Амурской области.

Симптомы гонконгского гриппа


При заболевании люди жалуются на першение в горле, сухой кашель, головную боль, заложенность носа, слабость. Симптомы схожи с обычным гриппом или простудой, однако запущенное заболевание может привести к серьезным последствиям.
Эксперты отмечают, что гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни и пожилых людей. Кроме того, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.


Как протекает болезнь


Заболевание сопровождается высокой температурой, которая может держаться больше недели. Через 2-3 дня после заражения, глаза заметно краснеют, появляется боль в суставах и мышцах. Инфицированный может жаловаться на слабость и нарушение пищеварения. Длительность болезни не превышает двух недель.

В России от гриппа привились более 52 млн человек
В России от гриппа привились более 52 млн человек

Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу. 

Как не заразиться и чем лечить гонконгский грипп


Самым надежным способом защиты от вируса является вакцинация. Кроме того, важно соблюдать правила гигиены. Руки нужно мыть с мылом в теплой воде не менее 20 секунд. Медики советуют пользоваться антисептиками и не прикасаться к лицу в течение дня.
Также необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, к которым человек часто прикасается. Это могут быть предметы на рабочем месте, дверные ручки, клавиатура и т.д.

Если признаки заболевания уже ощущаются, то в первую очередь стоит принять противовирусные препараты. Жаропонижающие средства, местные антисептики, муколитики, и сосудосуживающие капли в нос помогут облегчить симптомы и побороть вирус. Если состояние не улучшается в течение трех дней после приема препаратов, следует немедленно обратиться к врачу.  
 
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#вирус
#инфекция
#грипп
#вакцинация
#болезнь
#пандемия
#симптомы
#заболевания
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Иммунолог Жемчугов назвал гонконгский грипп обыкновенным заболеванием
08 ноября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что гонконгский грипп никакими страшными особенностями не обладает, а является обычным заболеванием.
«Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает, обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование «гонконгский» <…> Болеют люди им каждый год, и в вакцинах он есть, так что бояться нечего, но надо дифференцировать диагностику с другими вирусами», — разъяснил в беседе с RT Жемчугов.

А академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что касаемо гонконгского гриппа лучше всего сосредоточиться именно на иммунизации населения, в частности на вакцинации. При этом, он назвал категории граждан, которым необходимо привиться от заболевания.

«Это те, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям — школьники, старшее поколение, люди, работающие в тех областях, где идёт постоянный контакт с людьми: учителя, врачи, работники торговли, общепита и журналисты», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

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#врачи
#грипп
#вакцинация
#заболевания
#здравоохранение
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«Несовместимо с жизнью»: Врач-диетолог Павлюк о том, почему детям нельзя быть сыроедами
Врач-диетолог Павлюк объяснила, почему дети не могут быть сыроедами и веганами
08 ноября 2023, 14:13

Фото: iStock/FamVeld

18 октября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила в Государственную думу инициативу о законодательном запрете вегетарианства и сыроедения для детей, а вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых становится ясно, что этот проект поддерживает подавляющее большинство россиян.
Корреспондент «Радио 1» поговорила с врачом-диетологом Натальей Павлюк, чтобы выяснить – действительно ли вегетарианство и сыроедение являются опасными для детей системами питания. 

«Детям необходимо сбалансированное питание, которое включает в себя не только сырую пищу и не только растительные продукты», - строго подчеркнула Павлюк.

По словам эксперта, растущему организму, в первую очередь, необходим белок, который содержится в мясе, птице и рыбе.

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«Дефицит белка – это и проблемы с ростом, и проблемы с иммунной системой, и слабость, и развитие мышечной системы будет страдать. Также и во внутренних органах очень много белковых структур», - отметила диетолог.

Помимо белка, Павлюк напомнила про столь необходимый элемент как Омега-3, который содержится в рыбе. По её словам, он обязательно должен присутствовать в развивающемся организме ребенка, поскольку очень важен для мозга и глаз. 

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В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев

Не стоит забывать и про кальций, которые наиболее богаты молочные продукты. 

«В результате можно получить проблемы со здоровьем, которые либо приведут к плачевным результатам, либо окажутся несовместимы с жизнью», - подчеркнула эксперт. 

Говоря о питании взрослого человека, Павлюк напомнила, что употреблять достаточное количество растительных продуктов действительно важно. В идеале, их процентное соотношение должно составлять примерно 50/50. Однако, одних только овощей и круп здоровому организму будет мало.

«Часть рациона действительно должна состоять из минимально обработанных продуктов. Как правило – это фрукты, овощи и орехи. Они всегда практически не обработанные. Но все остальные продукты нам также важны», в завершении сказала диетолог.

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#продукты
#овощи
#диетолог
#питание
#фрукты
#дефицит
#развитие
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Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного
08 ноября 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В поликлинике Долгопрудного появились два новых современных рентген-аппарата. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Аппараты появились в поликлинике №1. Новое оборудование расположено на первом и седьмом этаже здания.

Стоит отметить, что благодаря рентгеновским диагностическим комплексам можно проводить исследования с возможностью выполнения снимков из положения лежа, стоя, сидя и на боку, а также проводить продольную линейную томографию.

Кроме этого, сотрудники долгопрудненской поликлиники прошли обучение на новых современных аппаратах. Жители Долгопрудного могут пройти исследования в рентген-кабинетах с 8:30 до 19:30. 

Записаться на прием можно через личный кабинет в Госуслугах.

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#рентген
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Врач Исакова рассказала, для кого опасна острая пища
Врач Исакова: Острая пища опасна для людей с язвой желудка
08 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/Magone

Врач-онколог Суна Исакова заявила, что острая пища крайне опасна для людей с болезнями ЖКТ, в частности, с язвой желудка, а также синдромом раздражённого кишечника, рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Употребление таких продуктов может вызвать у больных обострение.

Острая пища, хотя и способна вызвать серьёзные обострения пищеварительной системы, однако прямой связи между ней и раком желудка нет, считает специалист.

Для того, чтобы избежать негативных последствий для ЖКТ врач рекомендовала придерживаться простых правил и мер профилактики.

«Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори, стоит соблюдать следующие профилактические меры: тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи. Членам семьи, у которых есть симптомы, возможно, ассоциированные с бактерией, рекомендуется пройти дообследования и полноценное лечение при обнаружении инфекции», — пояснила в беседе с RT Исакова.

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#рак
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Диетолог Мухина: Баклажаны нельзя есть сырыми
08 ноября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/RasselOK

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что баклажаны нельзя есть сырыми из-за содержащемся в них соланине, который может вызывать боли в желудке.
«Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота», — заявила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Кроме баклажанов врач не рекомендовала употреблять в сыром виде спаржу и шпинат.

А гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что боли в спине нельзя игнорировать, поскольку они могут свидетельствовать о развитии панкреатита – воспаления поджелудочной железы.

«Болит вокруг, так как рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга», — приводит utro.ru объяснение врача.

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#диетолог
#симптомы
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Диетолог Рау: «Тыква – действительно очень полезный овощ»
08 ноября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа Майра Рау заявила о пользе тыквы, в частности, для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ
«Тыква – действительно очень полезный овощ. При небольшой калорийности она содержит множество полезных веществ. Так, оранжевый цвет тыквы обусловлен высокой концентрацией бета-каротина, который защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами. Также есть витамины В1, В6, С, калий и магний. Такие продукты рекомендуются как компонент здорового питания и полезны для здоровья сердца. Тыква содержит пищевые волокна, которые позитивно влияют на работу кишечника», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Рау.

При этом, она отметила, что рацион должен быть разнообразен, так как ни один продукт в одиноску не може обеспечить должный уровень иммунитета и здоровья организму.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал, что среди моделей пользуются спросом такие услуги, как липофилинг и булхорн. В беседе с «Дни.ру» специалист подчеркнул, что несмотря ни на что, мужчины сейчас всё-такие предпочитают больше естественную красоту, а не искусственную.

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#тыква
#здоровье
#продукты
#питание
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