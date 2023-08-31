В России исключили риск завоза «болезни легионеров»

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«Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этих целей задействована АИС «Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — пояснили в ведомстве.
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