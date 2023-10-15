В России каждый год более 100 тысяч людей заболевают неизлечимой болезнью глаз

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Об этом РИА Новости рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров. Он добавил, что число пациентов с таким диагнозом растёт.
«Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», — объясняет Евгений Егоров.Поставить диагноз глаукома на начальных стадиях удаётся только в 25% случаев. Причина в том, что раньше на 300 тысяч человек населения был как минимум один специализированный кабинет, а сейчас они упразднены в пользу стандартных осмотров у офтальмолога.
«Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», —говорит Евгений Егоров.По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 2,2 млрд человек в мире живут со слепотой или другими формами нарушения зрения. При этом 40% ослепших были лишены зрения из-за глаукомы. Это заболевание диагностировали у 60-100 млн человек, 1,3 млн из которых приходится на РФ.
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