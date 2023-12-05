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В России начали фиксировать случаи заражения микоплазменной инфекцией

Роспотребнадзор: в РФ выявили отдельные случаи микоплазменной пневмонии
05 декабря 2023, 19:34
Фото: iStock/monstArrr_

Фото: iStock/monstArrr_

В России зафиксировали уже несколько случаев заражения микоплазменной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что ситуация с респираторными инфекциями в России находится под контролем. Все зараженные быстро выявляются, таким образом, распространение заболевания предотвращается. При этом случаи группового заражения расследуются отдельно.


Также в стране организуются противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.

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#роспотребнадзор
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Сексолог Варра объяснила симпатию дам к лысым мужчинам
05 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/fizkes

Сексолог Юлия Варра объяснила, что лысые мужчины часто нравятся женщинам из-за повышенного уровня тестостерона, который на подсознательном уровне делает противоположный пол более привлекательным.
«Лысина, как считается, и вовсе появляется из-за повышенного уровня тестостерона — гормона, который и делает мужчину мужчиной. Он напрямую влияет на половую активность представителей сильного пола, в частности, они более часто оказывают знаки внимания женщинам», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Варра.

Специалист подчеркнула, что женщина всегда оценивает мужчину комплексно, исходя не только из внешних данных.

Ранее Юлия Варра в беседе с «Радио 1» назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов.

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#женщина
#мужчина
#отношения
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Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким
05 декабря 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что ужин должен быть лёгким для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему перед сном.
«В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле. <…> Также специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Она также назвала самым оптимальным временем для ужина 18-19 часов.

Ранее россиянам раскрыли рецепт вкусного новогоднего салата. Как передаёт utro.ru, для его приготовления понадобятся картофель, яйца – 3 штуки, куриная копчёная грудка, сыр, огурец и майонез.

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#здоровье
#питание
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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «От сердца к сердцу»
05 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Более 15 литров крови сдали росгвардейцы в рамках акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Участниками всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу» стали сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области.

Мероприятие прошло 5 декабря  на базе ОМОН «Русич». Свыше 30 росгвардейцев стали в обшей сложности 15 литров донорской крови, которая будет использоваться в подмосковных больницах.

Стоит отметить, что акция направлена на помощь врачам восполнить запасы крови в медицинских учреждениях округа, а также привлечь внимание общественности к значимости донорства.

Кроме этого, по окончанию мероприятия медработники станции переливания крови выразили руководству отрядов и всем росгвардейцам глубокую признательность за регулярную помощь центру.

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Составлен рейтинг российских регионов по распространенности ВИЧ-инфекции
05 декабря 2023, 14:46

Фото: istockphoto/Motortion

Аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.
Регионы Сибири и Урала являются антилидерами на протяжении многих лет, передает «Коммерсант». Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Томской областям, а также Алтайскому, Красноярскому и Пермскому краям присвоен рейтинг Е, то есть самый низкий. Причем Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд.

Эксперты также отмечают новую и неожиданную тенденцию: в некоторых регионах выросла заболеваемость среди жителей сельской местности. Также увеличивается количество субъектов, где более 1% беременных женщин заражены ВИЧ. Это говорит о размытости традиционных групп риска.

Самые благополучные с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции регионы это Кировская, Липецкая, Белгородская и Тамбовская области, а также республики Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Все они имеют рейтинг А.

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#регионы
#инфекция
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В Подмосковье врачи извлекли из уха девочки пластилин
05 декабря 2023, 13:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Пушкинские врачи извлекли из уха девочки пластилин, с которым она проходила 3 года. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В пушкинскую детскую больницу поступила 9-летней девочка, родители которой заметили у нее снижение слуха. Во время осмотра врачи обнаружили у пациентки инородное тело в слуховом проходе.

«Только спустя три года семья обратилась в детскую поликлинику. Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. <…> Перепонка и слуховой проход за это время не пострадали<…> », - отметил заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.
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Подмосковные травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости
05 декабря 2023, 12:28

Фото: istockphoto /Gumpanat

В Балашихе травматологи вылечили мужчину с редким переломом кости после падения со стремянки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В травматологию мужчина поступил с жалобами на на острую боль в правом голеностопе и отек стопы, которые появились после падения с высоты двух метров. В ходе диагностики врачи выявили  шишку величиной больше сантиметра с отломком сместившейся таранной кости.

«Данная травма является прямым показанием к оперативному лечению. Во время почти двухчасовой операции мы вернули костный отломок в нормальное анатомическое положение и выполнили остеосинтез - хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, зафиксировав части расколовшейся кости двумя винтами», - отметил и.о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

Стоит отметить, что мужчину уже выписали домой с рекомендациями по уходу за травмированной ногой. Врач также добавил, что при обращении впервые часы после травмы пациент может избежать таких осложнений, как несращение и некроз костей, которые приводят к инвалидности.

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#мужчина
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#балашиха
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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла почти на 23 процента
05 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

В России зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. За неделю показатель прироста числа заболевших увеличился на 22,8%.
Как сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за минувшую неделю число заболевших на 100 тысяч населения составило 66,92. Этот показатель, по сравнению с предыдущей неделей, возрос на 22,8%. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 73 субъектах Российской Федерации. В 23 регионах этот показатель превышает средние значения по стране.

Госпитализированы на прошлой неделе с диагнозом COVID-19 были 8 981 человек, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. За семь дней выздоровели 69 636 человек, перенесших коронавирус. Скончались за 48-ю неделю 135 человек.

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#коронавирус
#covid-19
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#заболевания
#инфекция
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В Подмосковье робот Светлана обработала шесть миллионов звонков
05 декабря 2023, 10:08

Фото: istockphoto / Pinkypills

Более 6 млн звонков вызова врача обработала робот Светлана с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подмосковный робот Светлана умеет вызывать врача на дом, записывать к медицинскому специалисту на прием, а также напоминать о визитах к врачу пациентам, которые состоят на диспансерном учете.

«Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. <…> Она работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков <…>», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что теперь жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу не только по номеру 122 и региональный портал Госуслуг, но и через чат-бот Денис в Telegram.

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«Нравится седина»: Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин
Reddit: Мужчины назвали седину и маленькую грудь привлекательными в женщинах
05 декабря 2023, 07:02

Фото: istock / Primorac91

Читатели форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, что привлекает их во внешности партнерш.

Большое количество мужчин признались, что им нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в волосах избранниц. Один их пользователей рассказал, что у его супруги есть седая прядь из-за родинки, какая женщине очень не нравится. 

 «чНо именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания«», — поделился читатель. 
Другой мужчина написал, что ему нравится слегка кривой передний зуб его жены. Он назвал эту особенность одной из самых красивых, уникальных и милых в своей спутнице.  

Также большинство мужчин признались, что им неважно какой размер груди у женщины, если она любимая. 

«Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне», — рассказал мужчина. 
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#женщины
#супруги
#мужчина
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