В России начали фиксировать случаи заражения микоплазменной инфекцией

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В России зафиксировали уже несколько случаев заражения микоплазменной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что ситуация с респираторными инфекциями в России находится под контролем. Все зараженные быстро выявляются, таким образом, распространение заболевания предотвращается. При этом случаи группового заражения расследуются отдельно.
Ранее аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.
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