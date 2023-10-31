В России от гриппа привились более 52 млн человек

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«31 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с научными учреждениями ведомства. Она обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе против гриппа и ОРВИ. В частности, было отмечено, что в рамках иммунизации населения против гриппа привито более 52,7 млн человек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее Врач-терапевт Лев Авербах предположил, с чем может быть связана смерть известного актёра Мэттью Пэрри. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на Пятый канал, специалист считает, что к трагедии привёл ряд причин: серьёзное увлечение актёра пиклболом, проблемы со здоровьем из-за ранее признанных у артиста алкогольной и наркотической зависимостей дали свои результаты.
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