В России создали новую методику прогноза риска невынашивания беременности

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Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) создали новую эффективную методику прогнозирования риска невынашивания беременности на ранних сроках.
«Новизна способа заключается в определении значений циклооксигеназы-2 в лизате мононуклеарных клеток и простагландина E2 в сыворотке крови у беременных женщин в первом триместре при обострении цитомегаловирусной инфекции для расчёта прогностического индекса. По отношению полученного индекса к граничному значению дискриминантной функции прогнозируют угрозу невынашивания беременности», — пояснила в беседе с RT автор проекта, завлабораторией механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях лёгких ДНЦ ФПД Ирина Андриевская.
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