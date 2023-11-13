В России создали вино, способствующее снижению веса

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Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) презентовал винный напиток собственного производства, который помогает похудеть, лучше переносить стресс, а также повысить работоспособность.
Об этом в РОСБИОТЕХе рассказали «Газете.Ru». Для создания уникального вина ученые использовали гриб Eurotium cristatum. Обогащенное биодобавками сырье помогло напитку обрести полезные свойства.
Вино положительно влияет на состояние поджелудочной железы у людей, которые склонны к диабету, а также повышает иммунитет. Кроме того, напиток способствует похудению за счет активизации жирового обмена.
Профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк объяснила, что университет заинтересовался свойствами гриба и провел ряд исследований, в ходе которых ферментировали виноградный чай. После чего был сделан экстракт, которым обогатили вино. Выяснилось, что напиток стал питательней и обрел жиросжигающие свойства.
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Вино положительно влияет на состояние поджелудочной железы у людей, которые склонны к диабету, а также повышает иммунитет. Кроме того, напиток способствует похудению за счет активизации жирового обмена.
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Алина Юрчак