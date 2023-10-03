В России создают вакцину для лечения агрессивного рака

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«мРНК-технологии имеют большое количество побочек, в том числе миокардитов как внешней, так и внутренний оболочки сердечной камеры. Они возникают за счет того, что наша иммунная система воспринимает те липиды, в которые упаковано мРНК, как чужеродные», — объяснил Гинцбург.Помимо этого, мРНК для организма воспринимается как чужеродные объекты, поэтому в организме может начаться сильное воспаление. Но, по словам академика, другого варианта для лечения агрессивного рака еще нет.
«Мы продолжаем создавать мРНК-вакцину против онкологических заболеваний. В этом случае окна выборов не существует. Например, при меланоме использование мРНК-препаратов позволяет создать очень мощный иммунитет», — заключил академик.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть онкологией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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