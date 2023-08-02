В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы

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В прошлом году в стране стремительно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.
Газета «Коммерсант» пишет, что рост составил 50–60%. В нынешнем году спрос на экстренные контрацептивы также растёт. За первые 5 месяцев продажи прибавили ещё 26%.
Тенденцию можно объяснить нежеланием россиян заводить детей в условиях неопределенности. Также не исключается стремление клиник запастись препаратами в условиях санкций, но средства для медикаментозного прерывания беременности производятся внутри России.
По данным Минздрава, количество абортов в стране в 2022 году уменьшилось на 3,9% в сравнении с 2001 годом — с 411 тысяч до 395 тысяч.
За направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин. Почти 92% из которых прошли доабортное консультирование. Четверть отказалась от прерывания беременности.
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Тенденцию можно объяснить нежеланием россиян заводить детей в условиях неопределенности. Также не исключается стремление клиник запастись препаратами в условиях санкций, но средства для медикаментозного прерывания беременности производятся внутри России.
За направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин. Почти 92% из которых прошли доабортное консультирование. Четверть отказалась от прерывания беременности.
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Мария Фирсова