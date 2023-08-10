В России выявили 17 случаев заражения омикрон-штаммом «Эрис»

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Роспотребнадзор сообщил, что новый подвид омикрон-штамма COVID-19 «Эрис» был выявлен в РФ. 17 случаев заболевания были зафиксированы в апреле 2023 года.
Отмечается, что случаи заболевания новым омикрон-штаммом были зарегистрированы в в Москве, Петербурге, Московской области, а также Магаданской и Иркутской областях.
К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением «Эрис» и его изменением.
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.
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К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением «Эрис» и его изменением.
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Екатерина Коршунова