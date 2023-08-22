В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием

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Впервые в России хирурги провели пересадку костного мозга 4-летнему ребенку из Тюмени с альфа-маннозидозом, редким наследственным заболеванием, которое связано с нарушением метаболизма олигосахаридов из-а снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы.
«Известия» пишут, что операцию ребёнку провели врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.
Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.
Альфа-маннозидоз встречается очень редко, отечественные врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам. Но медикам удалось составить обнадеживающий план лечения.
Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.
В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Елена Мачнева.Мальчик продолжает получать иммуносупрессивную терапию. У него уже заметны улучшения психических функций. Ребёнок нормально растёт и развивается.
Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.
В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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Мария Фирсова