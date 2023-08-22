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В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием

22 августа 2023, 08:49

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Впервые в России хирурги провели пересадку костного мозга 4-летнему ребенку из Тюмени с альфа-маннозидозом, редким наследственным заболеванием, которое связано с нарушением метаболизма олигосахаридов из-а снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы.
«Известия» пишут, что операцию ребёнку провели врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.


Альфа-маннозидоз встречается очень редко, отечественные врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам. Но медикам удалось составить обнадеживающий план лечения.
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Елена Мачнева.
Мальчик продолжает получать иммуносупрессивную терапию. У него уже заметны улучшения психических функций. Ребёнок нормально растёт и развивается.

Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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#операция
#врачи
#дети
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Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
22 августа 2023, 08:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Чрезмерное пристрастие к социальным сетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо.
Об этом рассказала клинический сексолог Лоуренс Сигел изданию HuffPost. По её словам, данная привычка вредит интимной жизни по нескольким причинам. В-первых, у любителей цифровых коммуникаций остается всё меньше времени на установление прочных эмоциональных связей. Во-вторых, такие люди постепенно начинают терять ощущение собственного тела. Это в свою очередь негативно сказывается на способности получать физическое удовольствие от секса.
 
Также вредной считается привычка сравнивать избранников с нереалистичными изображениями людей в соцсетях.
 
«В конце концов это снижает влечение к партнеру», — предупредила сексолог Лоуренс Сигел 
Также разрушительными для либидо оказываются зацикленность на работе, частое употребление алкоголя, приём и некоторых лекарств.

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#секс
#отношения
#социальные сети
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Эндокринолог Павлова назвала пиво самой частой причиной алкоголизма
22 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/Alena_Kravchenko

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своём личном Telegram-канале опровергла популярный миф о том, что пиво считается менее вредным, нежели крепкий алкоголь.
По словам специалиста, именно употребление пива чаще всего ведёт к алкоголизму. Кроме того, мужчины, часто пьющие пиво, более подвержены ожирению и риску появления женственной груди из-за преобразования тестостерона в эстрогены.

Наконец, подчеркнула доктор Павлова, пенный напиток повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Пиво считается главным алкогольным напитком у россиян, рассказал «Радио 1» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает 80%. Подобная тенденция, по словам Дробиза, сохраняется в РФ вот уже два десятилетия — и, вероятнее всего, останется навсегда.

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#алкоголизм
#пиво
#врачи
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Инфекционист Вознесенский назвал пути заражения сибирской язвой
Инфекционист Вознесенский рассказал, как можно заболеть сибирской язвой
22 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/CastaldoStudio

Инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что сибирская язва вызывается бактерией «Bacillus anthracis», которая может находиться в почве. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Специалист объяснил, что существует несколько путей заражения, однако чаще всего сибирская язва попадает в организм вместе с употребляемыми в пищу продуктами.

По словам Вознесенского, споры сибирской язвы появляются из почвы в местах, где от недуга погибало животное. Инкубационный период заболевания может длиться до двух недель, после чего развивается одна из форм болезни.

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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
#врачи
#болезни
#заболевания
#инфекция
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Родившегося с весом 320 г младенца выписали из больницы в Петербурге
21 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Jacek_Sopotnicki

Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге выписали младенца, родившегося с весом 320 г.
Малыш появился на свет на 22-ой неделе беременности в Санкт-Петербурге ещё в январе.

«Такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.

Отмечается, что врачи выходили ребёнка, он набрал массу, начал видеть и слышать.

До этого, главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский рассказал, что ребёнок был размером с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он ещё долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
#младенец
#больница
#санкт-петербург
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Мясников: «БАД — это для ленивых»
21 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/sasirin pamai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что БАДы – биологически активные добавки – содержат концентрированные микроэлементы, которые есть в правильной диете.
Поэтому такие препараты не подходят ни для лечения, ни для диагностики заболеваний, они, по сути, должны быть предназначены для поддержания здоровья, однако, по словам эксперта, бывает, что у тех, кто принимает БАДы, заболеваемость даже выше.

Также БАДы иногда могут нарушать действие принимаемых препаратов.

«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. Из опыта знаю — человек приходит, говорит, что ничего не принимает, даешь лекарство. А многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете. <…> БАД — это для ленивых. Хочется быть здоровым, а приседать и есть овсяную кашу не хочется», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#врач
#препараты
#здоровье
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Россиянам рассказали, как правильно наладить тренировки бега для похудения
ОСН: Новичкам стоит начать с низких нагрузок
21 августа 2023, 17:46

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Специалисты заявляют, что для того, чтобы сбросить вес, необходимы часовые тренировки бега, однако новичкам следует начинать с более низких нагрузок.
Как передаёт Общественная Служба Новостей, для новичков подойдёт спортивная ходьба или 10-15 минут бега.

Далее уже в первый месяц можно увеличить дистанцию до 1-2 км, постепенно увеличивая расстояние до 3-4 км. Рекомендуется совершать тренировки регулярно, минимум дважды в неделю. Для сжигания большего количества калорий эффективнее чередовать виды бега.

До этого сообщалось, что врачи из Солнечногорска Московской области заменили коленную связку 40-летней женщине, неудачно упавшей с электросамоката.

«При помощи артроскопического оборудования через два прокола в колене мы провели операцию, заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы пациентки. Такой малоинвазивный метод позволил нам свести к минимуму риски осложнений и обеспечить быстрое восстановление после операции», – приводят «Вести Подмосковья» слова врача-травматолога Андрея Оверченко.

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#врачи
#тренировки
#здоровье
#спорт
#рекомендации
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Перечислены лучшие для очищения эмали зубов продукты
Стоматолог Балакирева назвала клубнику и яблоки продуктами, хорошо очищающими эмаль
21 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/sonatali

Стоматолог Мария Балакирева перечислила продукты, которые способствуют очищению эмали зубов, к которым она отнесла клубнику, яблоки, а также жёсткие овощи и фрукты.
«Я рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. В персике, например, есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта», — пояснила в беседе с NEWS.ru Балакирева.

Для того, чтобы зубы были здоровы и сохраняли красивый вид, специалист посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.

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#яблоки
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#ягоды
#зубы
#стоматолог
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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
21 августа 2023, 16:29

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Первая детская больница) подрастает мальчик, родившийся с весом всего 320 граммов.
Малыш родился еще в январе 2023 года, но врачи никому не рассказывали о нем, потому что слишком малы были шансы на то, что такая кроха сумеет выжить. Теперь уже можно говорить: в реанимации для новорожденных больница лежит самый маленький спасенный ребенок в России. Младенца удалось выходить, сообщает «Петербургский дневник». Недавно ему ввели лекарство от ретинопатии, и малыш начал набирать вес.

Как рассказал главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский, ребенок родился на 22-й неделе беременности и размером был с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он еще долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
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#больница
#жизнь
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Эксперт ВОЗ Фаррар: Наиболее вероятно естественное происхождение COVID-19
21 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар заявил, что на сегодняшний день версия о естественном происхождении коронавирусной инфекции является наиболее вероятной, хотя и другие гипотезы продолжают рассматриваться.
В интервью изданию Financial Times эксперт заявил, что пока рано игнорировать любые другие гипотезы о происхождении COVID-19, в том числе возможную утечку биоматериала из какой-либо лаборатории, в том числе случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане или его передачу животными, продаваемыми на рынках города.

Специалист также поддержал идею направить в Китай новую миссию ВОЗ для того, чтобы определить источник опасного заболевания. Однако Фаррар добавил, что непременным условием для этого должна быть реальная готовность Пекина поделиться всей имеющейся информацией. Эксперт отметил, что сам он вовсе не уверен, что Китай пойдет навстречу ВОЗ в этом вопросе.

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Подмосковье ищет медработников