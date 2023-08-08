В России впервые пересадили почку подростку

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Уточняется, что пациент родился с аномалией развития почек. С годами состояние ухудшалось, и дошло до того, что органы перестали работать. Тогда родители обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей и пожелали выступить донорами почек. По результатам обследования, подошла только мама.
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