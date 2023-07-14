В России выявлен клещевой энцефалит в нетипичных для инфекции регионах

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В 2023 году 353 тысячи россиян обратились к медикам помощью после укуса клеща. В прошлом году помощь врачей понадобилась 381 тысячи человек.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Роспотребнадзор.
В нынешнем году список характерных для распространения клещевого энцефалита территорий пополнили 4 района Якутии — Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский.
С начала 2023 года наибольшее число случаев клещевого энцефалита обнаружено в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях.
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Мария Фирсова