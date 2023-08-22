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В Россию перестанут поставлять препарат Зепатир против гепатита С

22 августа 2023, 09:56

Фото: istockphoto/jarun011

Американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию.
Данный препарат является одним из самых популярных при лечении гепатита С. «Коммерсантъ» пишет, что компания MSD уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике. Но мгновенной остановки экспорта не произойдёт. Данное решение не будет влиять на запланированные в 2024 году поставки. MSD сокращает свой портфель в России с прошлого года. На фоне санкционных ограничений компания обещала оставить в продаже жизненно важные лекарства и вакцины, у которых нет аналогов в России.

Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. Аналогов данного лекарства в стране нет, но некоторые компании разрабатывают дженерики. После того, как поставки остановятся, медикам придётся пользоваться альтернативными схемами.


Зепатир дешевле пангенотипных схем: 240 тысяч рублей за курс против 370 тысяч. Дешевле только курс «Викейра Пак, но его поставки остановятся к декабрю 2023 года из-за прекращения производства. Минздрав направило письмо о прекращении импорта и производства в стране некоторых препаратов в федеральные медицинские учреждения, но потом отозвало без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм». Японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.

Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.

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#лекарство
#препараты
#медицина
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В России впервые пересадили костный мозг ребёнку с редким заболеванием
22 августа 2023, 08:49

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Впервые в России хирурги провели пересадку костного мозга 4-летнему ребенку из Тюмени с альфа-маннозидозом, редким наследственным заболеванием, которое связано с нарушением метаболизма олигосахаридов из-а снижения активности фермента лизосом альфа-маннозидазы.
«Известия» пишут, что операцию ребёнку провели врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.
 
Болезнь у мальчика заподозрила мать. Она обратила внимание на увеличенную голову. Чуть позже мальчику поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз». По словам Елены Мачневой, врача-гематолога отделения трансплантации костного мозга РДКБ, кандидата медицинских наук, заместительная терапия, введение фермента в организм, при таком заболевании неэффективны. Необходима пересадка костного мозга.
 
Альфа-маннозидоз встречается очень редко, отечественные врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам. Но медикам удалось составить обнадеживающий план лечения.
 
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Елена Мачнева.
Мальчик продолжает получать иммуносупрессивную терапию. У него уже заметны улучшения психических функций. Ребёнок нормально растёт и развивается.

Ранее врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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#операция
#врачи
#дети
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Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
22 августа 2023, 08:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Чрезмерное пристрастие к социальным сетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо.
Об этом рассказала клинический сексолог Лоуренс Сигел изданию HuffPost. По её словам, данная привычка вредит интимной жизни по нескольким причинам. В-первых, у любителей цифровых коммуникаций остается всё меньше времени на установление прочных эмоциональных связей. Во-вторых, такие люди постепенно начинают терять ощущение собственного тела. Это в свою очередь негативно сказывается на способности получать физическое удовольствие от секса.
 
Также вредной считается привычка сравнивать избранников с нереалистичными изображениями людей в соцсетях.
 
«В конце концов это снижает влечение к партнеру», — предупредила сексолог Лоуренс Сигел 
Также разрушительными для либидо оказываются зацикленность на работе, частое употребление алкоголя, приём и некоторых лекарств.

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#секс
#отношения
#социальные сети
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Эндокринолог Павлова назвала пиво самой частой причиной алкоголизма
22 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/Alena_Kravchenko

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своём личном Telegram-канале опровергла популярный миф о том, что пиво считается менее вредным, нежели крепкий алкоголь.
По словам специалиста, именно употребление пива чаще всего ведёт к алкоголизму. Кроме того, мужчины, часто пьющие пиво, более подвержены ожирению и риску появления женственной груди из-за преобразования тестостерона в эстрогены.

Наконец, подчеркнула доктор Павлова, пенный напиток повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Пиво считается главным алкогольным напитком у россиян, рассказал «Радио 1» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает 80%. Подобная тенденция, по словам Дробиза, сохраняется в РФ вот уже два десятилетия — и, вероятнее всего, останется навсегда.

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#алкоголизм
#пиво
#врачи
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Инфекционист Вознесенский назвал пути заражения сибирской язвой
Инфекционист Вознесенский рассказал, как можно заболеть сибирской язвой
22 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/CastaldoStudio

Инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что сибирская язва вызывается бактерией «Bacillus anthracis», которая может находиться в почве. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Специалист объяснил, что существует несколько путей заражения, однако чаще всего сибирская язва попадает в организм вместе с употребляемыми в пищу продуктами.

По словам Вознесенского, споры сибирской язвы появляются из почвы в местах, где от недуга погибало животное. Инкубационный период заболевания может длиться до двух недель, после чего развивается одна из форм болезни.

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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
#врачи
#болезни
#заболевания
#инфекция
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Родившегося с весом 320 г младенца выписали из больницы в Петербурге
21 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Jacek_Sopotnicki

Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге выписали младенца, родившегося с весом 320 г.
Малыш появился на свет на 22-ой неделе беременности в Санкт-Петербурге ещё в январе.

«Такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.

Отмечается, что врачи выходили ребёнка, он набрал массу, начал видеть и слышать.

До этого, главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский рассказал, что ребёнок был размером с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он ещё долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
#младенец
#больница
#санкт-петербург
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Мясников: «БАД — это для ленивых»
21 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/sasirin pamai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что БАДы – биологически активные добавки – содержат концентрированные микроэлементы, которые есть в правильной диете.
Поэтому такие препараты не подходят ни для лечения, ни для диагностики заболеваний, они, по сути, должны быть предназначены для поддержания здоровья, однако, по словам эксперта, бывает, что у тех, кто принимает БАДы, заболеваемость даже выше.

Также БАДы иногда могут нарушать действие принимаемых препаратов.

«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. Из опыта знаю — человек приходит, говорит, что ничего не принимает, даешь лекарство. А многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете. <…> БАД — это для ленивых. Хочется быть здоровым, а приседать и есть овсяную кашу не хочется», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#врач
#препараты
#здоровье
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Россиянам рассказали, как правильно наладить тренировки бега для похудения
ОСН: Новичкам стоит начать с низких нагрузок
21 августа 2023, 17:46

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Специалисты заявляют, что для того, чтобы сбросить вес, необходимы часовые тренировки бега, однако новичкам следует начинать с более низких нагрузок.
Как передаёт Общественная Служба Новостей, для новичков подойдёт спортивная ходьба или 10-15 минут бега.

Далее уже в первый месяц можно увеличить дистанцию до 1-2 км, постепенно увеличивая расстояние до 3-4 км. Рекомендуется совершать тренировки регулярно, минимум дважды в неделю. Для сжигания большего количества калорий эффективнее чередовать виды бега.

До этого сообщалось, что врачи из Солнечногорска Московской области заменили коленную связку 40-летней женщине, неудачно упавшей с электросамоката.

«При помощи артроскопического оборудования через два прокола в колене мы провели операцию, заменили заднюю крестообразную связку коленного сустава сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы пациентки. Такой малоинвазивный метод позволил нам свести к минимуму риски осложнений и обеспечить быстрое восстановление после операции», – приводят «Вести Подмосковья» слова врача-травматолога Андрея Оверченко.

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#врачи
#тренировки
#здоровье
#спорт
#рекомендации
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Перечислены лучшие для очищения эмали зубов продукты
Стоматолог Балакирева назвала клубнику и яблоки продуктами, хорошо очищающими эмаль
21 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/sonatali

Стоматолог Мария Балакирева перечислила продукты, которые способствуют очищению эмали зубов, к которым она отнесла клубнику, яблоки, а также жёсткие овощи и фрукты.
«Я рекомендую клубнику, яблоки, жесткие фрукты и овощи. В персике, например, есть волокна, которые могут застревать между контактами. В этом случае надо хотя бы воспользоваться зубной нитью. Любая пища будет идти во вред, если не ухаживать за полостью рта», — пояснила в беседе с NEWS.ru Балакирева.

Для того, чтобы зубы были здоровы и сохраняли красивый вид, специалист посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.

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#яблоки
#здоровье
#ягоды
#зубы
#стоматолог
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Петербургские врачи спасли новорожденного весом 320 граммов
21 августа 2023, 16:29

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Первая детская больница) подрастает мальчик, родившийся с весом всего 320 граммов.
Малыш родился еще в январе 2023 года, но врачи никому не рассказывали о нем, потому что слишком малы были шансы на то, что такая кроха сумеет выжить. Теперь уже можно говорить: в реанимации для новорожденных больница лежит самый маленький спасенный ребенок в России. Младенца удалось выходить, сообщает «Петербургский дневник». Недавно ему ввели лекарство от ретинопатии, и малыш начал набирать вес.

Как рассказал главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский, ребенок родился на 22-й неделе беременности и размером был с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он еще долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.

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#врачи
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