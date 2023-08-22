В Россию перестанут поставлять препарат Зепатир против гепатита С

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Американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию.
Данный препарат является одним из самых популярных при лечении гепатита С. «Коммерсантъ» пишет, что компания MSD уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике. Но мгновенной остановки экспорта не произойдёт. Данное решение не будет влиять на запланированные в 2024 году поставки. MSD сокращает свой портфель в России с прошлого года. На фоне санкционных ограничений компания обещала оставить в продаже жизненно важные лекарства и вакцины, у которых нет аналогов в России.
Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. Аналогов данного лекарства в стране нет, но некоторые компании разрабатывают дженерики. После того, как поставки остановятся, медикам придётся пользоваться альтернативными схемами.
Зепатир дешевле пангенотипных схем: 240 тысяч рублей за курс против 370 тысяч. Дешевле только курс «Викейра Пак, но его поставки остановятся к декабрю 2023 года из-за прекращения производства. Минздрав направило письмо о прекращении импорта и производства в стране некоторых препаратов в федеральные медицинские учреждения, но потом отозвало без объяснения причин.
Ранее сообщалось, что завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм». Японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
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Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. Аналогов данного лекарства в стране нет, но некоторые компании разрабатывают дженерики. После того, как поставки остановятся, медикам придётся пользоваться альтернативными схемами.
Ранее сообщалось, что завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм». Японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
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Мария Фирсова