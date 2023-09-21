В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков

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В России стала недоступна продукция от ирландско-американского производителя Medtronic. По словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, это случилось из-за внесения властями США в список продукции двойного назначения комплектующих к системам мониторинга глюкозы.
«В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — цитирует «Коммерсантъ» слова Мокрышевой.
Она добавила, что пока на рынке осталась американская продукция Abbott, но она не подходит страдающим диабетом детям младше четырех лет. Мокрышева также пояснила, что китайские системы не соответствуют требованиям.
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