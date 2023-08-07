В Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

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В личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней, заяили представители Россельхознадзора.
«7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС», - прокомментировали ситуацию представители Россельхознадзора.
Сейчас в очаге распространения инфекции проводятся необходимые карантинные мероприятия.
По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.
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