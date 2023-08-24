В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках

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«Президент сказал о необходимости именно перелома. Сделать это невозможно без решительных мер, законодательного ограничения абортов, ведь профилактические меры в значительной мере себя исчерпали. Требуется ужесточение госконтроля и последовательный вывод абортов из частной сферы - запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС. Аборт, согласно неизменной позиции Церкви, всегда остаются детоубийством», — цитирует агентство слова Лукьянова.
Он подчеркнул, что профилактика абортов уже во многом себя исчерпала. В качестве примера иерей привет Архангельскую область, где в 2022 году аборты составили 40% от потенциальных рождений, хотя в 98% случаев проводились специальные консультации. При этом статистика абортов по стране уже несколько лет держится на отметке около полумиллиона ежегодно.
«Это полмиллиона нерожденных граждан нашего Отечества - отцов и матерей, докторов, воинов, педагогов, святых подвижников, великих изобретателей и гениальных конструкторов - тех, кого так не хватает сегодня. И этот вопрос очевидно не решается с помощью миграции», — подчеркнул священник.
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