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В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках

РПЦ: Перелом в демографии невозможен без запрета абортов в частных клиниках
24 августа 2023, 04:22

Фото: iStock/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что для достижения перелома в демографической ситуации в РФ необходимо запретить аборты в частных клиниках без медицинских показаний из полиса ОМС. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент сказал о необходимости именно перелома. Сделать это невозможно без решительных мер, законодательного ограничения абортов, ведь профилактические меры в значительной мере себя исчерпали. Требуется ужесточение госконтроля и последовательный вывод абортов из частной сферы - запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС. Аборт, согласно неизменной позиции Церкви, всегда остаются детоубийством», — цитирует агентство слова Лукьянова.

Он подчеркнул, что профилактика абортов уже во многом себя исчерпала. В качестве примера иерей привет Архангельскую область, где в 2022 году аборты составили 40% от потенциальных рождений, хотя в 98% случаев проводились специальные консультации. При этом статистика абортов по стране уже несколько лет держится на отметке около полумиллиона ежегодно.


«Это полмиллиона нерожденных граждан нашего Отечества - отцов и матерей, докторов, воинов, педагогов, святых подвижников, великих изобретателей и гениальных конструкторов - тех, кого так не хватает сегодня. И этот вопрос очевидно не решается с помощью миграции», — подчеркнул священник.

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Диетолог Семёнов назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой
Врач Семёнова: Авокадо помогает справиться с тревогой и снижает артериальное давление
24 августа 2023, 04:06

Фото: iStock/VeselovaElena

Врач-диетолог Татьяна Семёнова заявила, что авокадо помогает работе сердца и снижает артериальное давление, однако этим фруктом не следует злоупотреблять тем, кто считает калории. Об этом пишет «Газета.ru».
Она объяснила, что преимущества авокадо состоит в том, что этот фрукт положительно влияет на пищеварение за счет клетчатки. Кроме того, авокадо укрепляет иммунитет и регулирует аппетит.

«Ещё одно полезное свойство авокадо — это «природный» антидепрессант. Так как этот фрукт содержит жирные кислоты Омега-3, добавление в рацион авокадо снижает уровень тревожности», — цитирует издание слова собеседника.

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#иммунитет
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#диетолог
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#здоровье
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РИА Новости: Спор среди медиков об эффективности антидепрессантов не завершен
24 августа 2023, 00:40

Фото: iStock/fizkes

В Европе в последние 20 лет потребление антидепрессантов выросло в два раза, о чем свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития. Подобные лекарства, в том числе, прописывают и в России, но врачи продолжают спорить об их эффективности, пишет РИА Новости.
Первые антидепрессанты появились случайно, когда компания Hoffmann-La Roche искала лекарства от туберкулеза. В процессе был синтезирован ипрониазид, вызывающий у пациентов в ходе клинических исследований чувство эйфории.

В настоящее время исследователи утверждают, что такие средства воздействуют на нейромедиаторы (дофамин, норадреналин и серотонин), подающие сигналы к нервным клеткам, таким образом оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. Кроме того, считается, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к депрессии.

При этом специалисты спорят об эффективности антидепрессантов. Некоторые уверены, что они действуют как плацебо и применять их вовсе не стоит. В то время как некоторые исследования говорят об эффективности таких препаратов.

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#лекарства
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Можайские врачи спасли пациента с желудочно-кишечным кровотечением
23 августа 2023, 18:57

Фото: Istockphoto /vlad_karavaev

Врачи Можайской больницы спасли пациента, у которого возникло желудочно-кишечное кровотечение. У мужчины резко упал уровень гемоглобина, и ему пришлось перелить 1,2 литра крови.
«Жизнь пациента была спасена благодаря донорской крови. Она имеет большое значение для функционирования больницы. Благодаря переливаниям компонентов крови медики спасают жизни и сохраняют здоровье пациентов», – рассказала врач-хирург Можайской ЦРБ Анна Моисеева
Она добавила, что сейчас в больнице имеются заготовки необходимого объёма крови и её компонентов.
 
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#московская область
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Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды
Врач Малышев: Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть внимательными к своему здоровью
23 августа 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/MaYcaL

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что во время смены сезонов и, соответственно, погоды, людям с хроническими заболеваниями, в частности, с сердечно-сосудистыми, надо быть крайне осторожными и внимательными к себе.
«Климатические изменения повлияют на всех людей, имеющих хронические заболевания. В первую очередь это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он также напомнил про рост респираторных инфекций в начале осеннего периода. Также никуда не делся и коронавирус. В этой связи врач рекомендовал по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, носить маски, избегать многолюдных пространств, соблюдать дистанции и чаще мыть руки.

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Стало известно, кому необходимо есть бананы
Нутрициолог Гусакова рекомендовала есть бананы людям с артритом и астмой
23 августа 2023, 16:39

Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала употреблять бананы людям, страдающим артритом и астмой, поскольку в них содержится витамин B6.
По её словам, бананы также богаты такими микроэлементами, как магний, калий, кремний и др. Также в фрукте есть витамины А, В6, В9, Е, РР и С.

«Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.

Вместе с тем, специалист предостерегла от чрезмерного употребление бананов из-за их высокой калорийности. По её словам, в день можно есть не более двух штук продукта.

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Российские учёные доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза
23 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Российские учёные доказали, что нарушение сердечного ритма является дополнительным фактором риска развития атеросклероза магистральных артерий.
Соответствующие исследования провели учёные Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с инженерами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Отмечается, что учёные смогли выявить взаимосвязь колебания давления в артериях при наличии аритмии с атеросклерозом при помощи двух устройств для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в месте разделения артерии на две другие.

О ходе работы рассказала автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.

«Мы провели клиническую часть работы и получили закономерности – шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Но нам надо было эти данные доказать, поэтому мы создали устройства. Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», – пояснила в беседе с Газета.ру Германова.

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#медицина
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Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
23 августа 2023, 14:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области жителям доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Жители могут пройти тестирование в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в во время выездов мобильных медицинских комплексов, оснащенных современным оборудованием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. С начала года его прошли уже свыше 1,2 млн человек. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, к.м.н. Александр Пронин.

Информация о тестировании и о заболевании можно посмотреть на сайте. 

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У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты
Минздрав: у препарата против аллергии дезлоратадин выявили побочные эффекты
23 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/SweetBunFactory

Новые побочные эффекты выявили у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин. К ним относятся депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза». Об этом сообщили в Минздраве России.
По информации ведомства, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия. 

Напомним, ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. 

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов.

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#рф
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Пушкинские врачи спасли двух маленьких девочек с перитонитом
23 августа 2023, 12:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение детской хирургии Московской областной больницы имени профессора В.Н.Розанова в одно время поступили две девочки 3 года и 6 лет.
У 3-летней пациентки была рвота, тошнота, жидкий стул, боли и повышенная температура, у 6-летней пациентки наблюдались затяжные боли в области живота, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у девочек перитонит. 

Перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины, сопровождающееся ухудшением состояния организма. Требует экстренной операции, при несвоевременном лечении возможен летальный исход. 
«В экстренном порядке мы провели операцию 3-летней пациентке открытым способом, поскольку аппендикс уже был окружен гноем и спаян с брюшиной, лапароскопическая операция в этом случае была противопоказана. По итогу вмешательства, мы убрали патологическое содержимое из брюшной полости, затем провели санацию. После была прооперирована вторая 6-летняя пациентка. В ее случае ограничений на лапароскопию не было, и в приоритете была именно эта методика, так как малоинвазивные операции менее травматичны и болезненны для организма», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Алексей Громов.
На сегодняшний день состояние девочек улучшилось, они прошли курс лечения и спустя неделю были выписаны из больницы. 

Минздрав Подмосковья сообщает, что боли внизу живота с правой стороны являются серьёзным поводом для обращения к врачу. 

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Подмосковье ищет медработников