В Румынии объявили эпидемию кори

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Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. В настоящее время в 29 уездах зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом, пишет РИА Новости.
«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори», — говорится на официальном сайте румынского министерства.
Отмечается, что детям от 9 до 11 месяцев обеспечат возможность вакцинации, так как в обычных случаях прививка от кори делается в 12 месяцев.
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