В Санкт-Петербурге в медучреждениях ввели масочный режим

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В питерских медучреждениях для профилактики инфекций введён масочный режим.
«Фонтанка» пишет, что масочный режим ввели пока только в медицинских учреждениях. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Смольного.
Обязательный масочный режим действует для персонала и посетителей медицинских учреждений.
При этом, только вчера московский Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит за рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.
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Обязательный масочный режим действует для персонала и посетителей медицинских учреждений.
«В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», —рассказали в комитете.Ранее сообщалось, что у шести депутатов Государственной думы обнаружили коронавирус, об этом сообщил источник «РИА Новости».
При этом, только вчера московский Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит за рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.
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Мария Фирсова