В Саратове женщина перепутала беременность с раком

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В приемное отделение Областной клинической больницы госпитализировали пациентку с подозрением на опухоль малого таза.
Во время обследования выяснилось, что женщина беременна, сообщает Telegram-канал больницы. 43-летняя женщина жаловалась на неприятные ощущения в области живота, общую слабость и плохое самочувствие. Пациентка подозревала у себя онкологию.
Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.
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Врачи отправили женщину на УЗИ органов малого таза. Оказалось, что пациентка на 36 неделе беременности.
«У женщины был настоящий шок, она долго переспрашивала, не ошиблись ли мы. Но ошибки быть не могло! На мониторе УЗИ был виден крупный, почти доношенный здоровый мальчик», —сообщила врач УЗИ-диагностики ОКБ Елена Хряпина.Женщина много лет думала, что бесплодна. Вместе с мужем они усыновили 5 детей.
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Мария Фирсова