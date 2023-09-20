В Саратовской области из-за гриппа и ОРВИ на каратин закрыли 17 школ

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«Полностью закрыты один детский сад Самойловского района, 17 школ. Частично закрыты четыре группы в трех детских садах, 344 класса в 83 школах», — проинформировали в пресс-службе регионального министерства образования.
Отмечается, что 18 сентября на карантин полностью закрыли восемь школ, а также 225 классов в 63 школах.
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