В селе Ильинское в 2025 году построят фельдшерский здравпункт

Фото: администрация Волоколамского г. о.
«Строительство позволит повысить доступность первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здравпункт включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас ведётся проработка территории под его размещение», – говорится в сообщении.Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2025 году. В администрации подчеркнули, что здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием. Там создадут все условия для приёма пациентов и работы персонала.
Читайте также:
В Подмосковье бесплатные зубные протезы получили свыше 13 тысяч пенсионеров
Воробьёв: в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроены более 500 врачей
Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом