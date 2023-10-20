В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП

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«Объект включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Строительство нового ФАПа повысит доступность оказания первичной медицинской помощи населению. Особенно это важно для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.Сейчас готовится территория под размещение нового объекта. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.
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