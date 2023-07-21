В Сергиевом Посаде пациента вывели из состояния клинической смерти

Фото: ССМП МО
В Сергиевом Посаде врачи скорой помощи спасли жизнь пациента, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Московской области.
Медики выехали на вызов к 71-летнему мужчине, который задыхался. Пациенту был поставлен астматический статус – тяжёлый приступ бронхиальной астмы. Во время осмотра у больного остановилось сердце.
Через шесть минут после прибытия реанимационной бригады пациенту удалось восстановить сердечный ритм. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили в реанимацию районной больницы.
Сейчас он продолжает лечение.
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Через шесть минут после прибытия реанимационной бригады пациенту удалось восстановить сердечный ритм. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили в реанимацию районной больницы.
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Лора Луганская