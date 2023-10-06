В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму

Фото: Минздрав МО
Взрослые жители Серпухова теперь могут снять энцефалограмму, не выезжая из города. На днях в поликлинику №1 поступил электроэнцефалограф, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«Прибор поступил к нам в поликлинику по программе Минздрава Московской области. Аппарат используется при диагностике заболеваний центральной нервной систем. Как правило, это серьёзные заболевания, связанные с поражением мозга травматического, сосудистого или токсического характера», – рассказала врач-невролог Светлана Ильина.Электроэнцефалограф выявляет пароксизмальную активность головного мозга, что позволяет диагностировать и затем лечить, например, эпилепсию.
Читайте также:
Щёлковский эпидемиолог Щадрина предупредила об осенней активности клещей
Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии
План по приведению к единому стандарту женских консультаций в Подмосковье выполнен на 60%
Лора Луганская